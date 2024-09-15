15 сентября 2024, 20:14

В Воронежской области остановили несколько поездов

РИА «Новости»
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Несколько пригородных пассажирских поездов пришлось задержать в Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба компании «Юго-Восточные железные дороги» в Telegram-канале «Большой воронежский».

«Пригородные составы пришлось задержать на пару минут, движение не прерывалось», - отметили в публикации.

По данным местных пабликов, из-за сильного пожара в Воронежской области пришлось остановить поезд. ЧП произошло в микрорайоне Отрожка.

Очевидцы показали кадры с места происшествия. На видео запечатлен окутанный дымом состав на железнодорожных путях. В этот момент на заднем фоне поднимаются столбы пламени.

Губернатор Александр Гусев ранее сообщил, что на территории Воронежской области специалисты зафиксировали около 70 возгораний. Сейчас в регионе сохраняется пятый класс пожарной опасности.

Пожары Дороги Поезда
15 сентября 2024, 20:20
Пожары в Ростовской области уничтожили почти 30 строений
РИА «Новости»
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Ликвидация пожаров в Ростовской области продолжается. В результате перехода огня на населенные пункты пострадало 29 строений, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.

«При пожаре пострадало 29 строений, в том числе 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах», - написал он.

По словам Голубева, в результате происшествия пострадавших и погибших нет. Всем жителям, потерявшим жилье и имущество, региональные власти оказали помощь.

Сейчас в тушении пожаров учувствуют свыше двух тысяч человек и почти 300 единиц техники.

Также пожарные тушат три лесных пожара в Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском районах. Их общая площадь составляет 7,4 гектара.

Пожары Лесные пожары
15 сентября 2024, 16:26
Стало известно о состоянии ветеранов, отравившихся в московской столовой
РИА «Новости»
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Сотрудники медицинского учреждения внимательно следят за состоянием здоровья ветеранов, которые отравились в столовой социально-реабилитационного центра имени Михайлова. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе департамента социальной защиты населения Москвы.

«Те ветераны, кому потребовалась госпитализация, находятся под наблюдением медиков, состояние пациентов стабильное. Ситуация находится на контроле департамента здравоохранения Москвы», - заявили в ведомстве.

Сотрудники центра быстро отреагировали и оказали помощь людям, а также оперативно сменили поставщика продуктов питания. В центре провели дезинфекцию всех помещений и другие санитарно-организационные мероприятия. В работе участвовали специалисты Роспотребнадзора.

Московские следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В больницы с признаками отравления доставили порядка 20 человек.

Ранее в Москве арестовали директора китайского ресторана , где отравилась группа туристов из КНР. Четырем пострадавшим понадобилась госпитализация.

Здравоохранение Ветераны Питание Роспотребнадзор Работа Продукты Москва
15 сентября 2024, 15:13
Пламя охватило 1100 «квадратов» склада стройматериалов в Аксае
РИА «Новости»
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В Ростовской области загорелся склад со строительными материалами. Площадь пожара в Аксае достигла 1100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Из-за сильного ветра огонь перекинулся на частные домовладения», - подчеркнули в ведомстве.

К тушению возгорания привлекли около 100 специалистов и 38 единиц техники.

В местных Telegram-каналах опубликовали кадры затянутых дымом ростовских дорог. Запах гари, отметили авторы, чувствуется в центре Ростова-на-Дону, в городе выпал пепел.

Расстояние от административного центра до Аксая составляет около 16 километров.

В Воронежской области из-за природного пожара загорелись три дома. К тушению крупного ландшафтного возгорания привлекли свыше 50 специалистов и 17 единиц техники.

Пожары
15 сентября 2024, 14:04
Неизвестные лазером пытались ослепить экипаж вылетавшего из Петербурга самолета
РИА «Новости»
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Пилоты Boeing 738 авиакомпании «Победа» при вылете из Санкт-Петербурга в Челябинск столкнулись с попыткой ослепления. Об этом сообщила пресс-служба городского главка МВД.

В ведомстве не уточнили, что именно помешало экипажу. По данным «Фонтанки» , неизвестные включили мощный лазер и направили луч на кабину воздушного судна.

В пресс-службе добавили, что взлет самолета прошел в штатном режиме. В результате происшествия никто не пострадал. Пилоты сохранили зрение.

Полиция приняла меры для задержания злоумышленников, которые пытались сорвать полет лайнера. После проведения проверки правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.

В середине июня пилоты «Победы» столкнулись с попыткой ослепления лазером при посадке прилетевшего самолета из Калининграда в московском аэропорту Внуково. Из-за бившего в кабину луча экипаж увел борт на четвертый разворот перед приземлением.

Санкт-Петербург МВД РФ Самолеты

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