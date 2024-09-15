В Воронежской области остановили несколько поездов

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«Пригородные составы пришлось задержать на пару минут, движение не прерывалось», - отметили в публикации.

По данным местных пабликов, из-за сильного пожара в Воронежской области пришлось остановить поезд. ЧП произошло в микрорайоне Отрожка.

Очевидцы показали кадры с места происшествия. На видео запечатлен окутанный дымом состав на железнодорожных путях. В этот момент на заднем фоне поднимаются столбы пламени.

Губернатор Александр Гусев ранее сообщил, что на территории Воронежской области специалисты зафиксировали около 70 возгораний. Сейчас в регионе сохраняется пятый класс пожарной опасности.