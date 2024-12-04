04 декабря 2024, 08:36

В Волгоградской области начали проверку после смерти в больнице детей-инвалидов

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Два воспитанника психоневрологического интерната скончались в больнице в Волгоградской области. В обстоятельствах случившегося начали разбираться следователи, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Известно, что детей госпитализировали 23 и 27 ноября с признаками инфекционного заболевания, но, несмотря на усилия врачей, оба скончались 28 ноября.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах происшествия.

Ранее о смерти детей в городе Петровский Вал сообщили в региональной прокуратуре. Там же уточнили, что воспитанники интерната страдали несколькими врожденными тяжелыми хроническими заболеваниями, были инвалидами.

В областном управлении Роспотребнадзора отметили, что в интернате ввели карантин из-за ветряной оспы.

Ранее в Красноярске отравились более 20 учеников одной из школ. Двух пациентов положили в больницу, остальных отправили на амбулаторное лечение. Все пострадавшие ели в одной столовой. Как рассказала мать одного из ребенка, ее дочь съела макароны с сыром, а потом пожаловалась на рвоту и тошноту. Правоохранители организовали проверку после случившегося.

Дети Больницы Россия
03 декабря 2024, 22:36
Пожилой пассажир исчез во время круиза
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Пожилой пассажир круизного лайнера Ruby Princess упал за борт и бесследно исчез. О происшествии на борту сообщил портал Daily Record.

По предварительным данным, ЧП произошло на судне, следовавшем из Соединенных Штатов в Мексику и обратно. Установлено, что 72-летний американец путешествовал один, поэтому его исчезновение заметили лишь после возвращения судна в Сан-Франциско.

Правоохранители начали масштабные поисковые работы, однако на лайнере мужчину не обнаружили. По одной из версий, пропавший американец упал за борт и не выжил.

Похожий случай произошел с пожилой женщиной на круизном лайнере Allure of the Seas. Она выпрыгнула с 14-го этажа и бесследно исчезла в океане.

В этот момент на борту находились свыше 400 пассажиров. Прыгнувшую за борт туристку до сих пор не нашли.

Мексика США Отдых Мужчины
03 декабря 2024, 13:31
Ребенок выпал с сиденья подъемника на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе
РИА «Новости»
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Ехавший на подъемнике к вершине холма ребенок выпал из кресла на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе. Как сообщила пресс-служба областного главка СК, предварительной причиной стало преждевременное раскрытие защитной рамы сидения.

В ведомстве подчеркнули, что упавший ребенок прокатился по склону несколько десятков метров. Для оказания помощи пострадавшему сотрудники канатной дороги вызвали на место спасателей.

Кемеровские следователи начали проверку для установления всех обстоятельств происшествия. По ее итогам примут решение о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ТАСС со ссылкой на руководителя горнолыжного курорта Алексея Стоянова сообщил, что медицинская помощь упавшему ребенку не понадобилась. Он добавил, что канатная дорога продолжила свою работу. По его словам, обслуживающая подъемник компания «Каскад» направила в прокуратуру и Следственный комитет данные о случившемся.

В начале апреля в турецкой провинции Анталья в горное ущелье упала кабинка фуникулера с пассажирами. Один человек погиб, семеро получили ранения. Из-за срыва кабинки движение по канатной дороге остановили. Более 180 пассажиров оказались заблокированы на несколько часов, пока их не эвакуировали спасатели.

Дети Россия Следственный комитет России
03 декабря 2024, 11:21
Между Швецией и Финляндией снова повредило телекоммуникационный кабель
Global Look Press
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Утром во вторник стало известно о новом разрыве телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Швецией. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

По информации источника издания, речь идет о повреждении интернет-кабеля. Обрыв случился ночью 3 декабря на территории Финляндии.

В середине ноября также стало известно о разрыве кабеля между Финляндией и Германией в Балтийском море, что привело к прерыванию коммуникационных соединений. Оперативные службы заявляли, что причиной стала умышленная диверсия.

Этот кабель эксплуатировали с 2016 года. Его длина - 1200 км, инфраструктура проходила рядом с российским экспортным газопроводом «Северный поток».

Немецкие СМИ сообщали, что подозреваемым в причастности к обрыву подводных кабелей в Балтийском море стал капитан китайского судна Yi Peng 3 с гражданством России.

Финляндия Швеция
03 декабря 2024, 11:16
Семерым посетителям «экс-Мутабора» дали по 15 суток за хулиганство
РИА «Новости»
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Семеро посетителей скандального клуба Arma (бывший «Мутабор») получили по 15 суток за мелкое хулиганство. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Как сообщил Лефортовский районный суд, все семеро арестованных публично матерились и тем самым выражали неуважение к обществу.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва» , задержали их после рейда по борьбе с пропагандой ЛГБТ*.

Клуб получил известность после «голой» вечеринки, организованной в конце 2023 года блогершей Анастасией Ивлеевой и вызвавшей большой общественный резонанс.

На следующий день в «Мутабор» пришли силовики с обысками. После этого он сменил название на Arma , чтобы больше не ассоциироваться со скандалом.

* Запрещенная в России экстремистская организация

Суд Скандалы ЛГБТ Аресты

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