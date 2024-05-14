В Волгоградской области грузовой поезд сошел с рельсов

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«По предварительной информации, сегодня в 1:15 по московскому времени в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на станции Котлубань Приволжской железной дороги произошел сход вагонов в составе грузового поезда», - сказано в публикации.

Для устранения последствий случившегося на место ЧП направили восстановительные бригады поездов со станций имени Максима Горького и Арчеда. Ожидается задержка пассажирских поездов, движение составов в районе станции Котлубань приостановили.

Ранее грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области. Происшествие случилось на узловой станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги. В результате ЧП никто не пострадал.