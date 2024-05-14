14 мая 2024, 05:52

В Волгоградской области грузовой поезд сошел с рельсов

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Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области из-за вмешательства посторонних лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

«По предварительной информации, сегодня в 1:15 по московскому времени в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на станции Котлубань Приволжской железной дороги произошел сход вагонов в составе грузового поезда», - сказано в публикации.

Для устранения последствий случившегося на место ЧП направили восстановительные бригады поездов со станций имени Максима Горького и Арчеда. Ожидается задержка пассажирских поездов, движение составов в районе станции Котлубань приостановили.

Ранее грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области. Происшествие случилось на узловой станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги. В результате ЧП никто не пострадал.

Дороги Поезда
14 мая 2024, 06:53
Перекрытия дома обрушились при пожаре в поселении Краснопахорском
РИА «Новости»
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Утром 14 мая в поселении Краснопахорском на территории Троицкого административного округа Москвы загорелся двухэтажный дом. Произошло обрушение перекрытий, пострадали два человека, сообщил источник 360.ru.

Спасателей вызвали около пяти часов утра. Заявитель сообщил о возгорании в двухэтажном деревянно-щитовом доме площадью 10 на 10 метров. Он попросил вызвать скорую помощь для своей жены.

Прибывшие на место специалисты обнаружили открытый огонь, дом горел по всей площади. В процессе тушения произошло обрушение перекрытий между первым и вторым этажами, а также между вторым этажом и кровлей. В 06:28 возгорание локализовали.

Пострадали два человека. Мужчина и женщина 1952 и 1949 годов рождения получили поверхностные травмы головы и ожоги. Их доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

В Архангельске произошел пожар на теплоходе «Ломоносов». Огонь охватил почти тысячу квадратных метров.

Пожары Москва
14 мая 2024, 03:24
Заблудившихся в лесу под Горячим Ключом пожилого мужчину и юношу нашли
Unsplash
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Заблудившихся в лесу у города Горячий Ключ Краснодарского края пожилого мужчину и юношу с особенностями развития нашли. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«В 00:35 потерявшиеся найдены, выводятся из леса, в медицинской помощи не нуждаются», - отметили в сообщении.

К поискам пропавших в понедельник 77-летнего мужчины и 17-летнего подростка привлекли поисково-спасательные службы. Дополнительной сложностью стало отсутствие мобильных телефонов у потерявшихся в лесном массиве людей.

В Коломне сотрудники лесной охраны обнаружили заблудившуюся в лесу девушку, которая отправилась на прогулку в компании друзей, но отстала от группы и потерялась. Ей помог звонок с мобильного телефона по номеру 112, чтобы сообщить о себе в службу спасения.

Спасатели Краснодарский край
14 мая 2024, 02:33
Жительница Краснодара бросила ребенка в магазине и ушла
Freepik
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В Краснодаре женщина бросила в сетевом магазине маленького ребенка и ушла. Об этом сообщило интернет-издание 93.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УВД.

ЧП произошло в супермаркете на улице Суворова. На камерах видеонаблюдения женщина зашла в торговый зал с маленькой девочкой на руках, а вышла уже без ребенка.

На вид девочке около трех лет. Ее обнаружили сотрудники магазина. В ведомстве отметили, что ребенок в порядке, находится в детской больнице. Девочка останется в медучреждении на время расследования. На данный момент неизвестно, является ли женщина на видео матерью ребенка, полиция объявила ее в розыск.

В Архангельске 15-летняя девочка родила в туалете торгового центра, после чего вместе с отцом ребенка избавилась от него. Они завернули новорожденного в футболку и выбросили в ближайшем лесу.

Дети Больницы Краснодар Женщины Магазины Полиция
14 мая 2024, 02:14
Пожар на теплоходе в Архангельске локализовали
Пресс-служба МЧС
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Пожар на теплоходе «Ломоносов» в Архангельске локализовали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Архангельске», - уведомила пресс-служба.

Теплоход «Ломоносов» находится в ремонтном доке.

Загорелась верхняя палуба судна, огонь охватил 936 квадратных метров. В МЧС сообщили, что угрозы стоящим рядом судам нет. Для разведки пожарные использовали беспилотные системы. На месте пожара работали 42 сотрудника и 13 единиц техники. По информации ведомства, во время возгорания людей на палубе не было.

Пожары МЧС РФ Россия

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