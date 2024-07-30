В Волгограде сообщили о состоянии водителя КамАЗа, устроившего ДТП с поездом
Водитель автомобиля КамАЗ, устроивший крушение поезда в Волгоградской области, остается в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщили РИА «Новости» в экстренных службах региона.
«Состояние оценивается как тяжелое, оказывается необходимая помощь в условиях реанимации», - уточнили собеседники агентства.
По их данным, водителя санитарной авиацией доставили в 25-ю больницу скорой помощи города Волгограда.
Ранее пресс-служба ГУ МВД по области назвала причину крушения , признав виновным в случившемся водителя КамАЗа.
Сам мужчина рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что не успел затормозить перед поездом.
Крушение поезда Казань - Адлер произошло накануне. В результате столкновения грузовика с поездом сошли с рельсов локомотив и часть вагонов состава, пострадали 52 человека. Движение поездов на перегоне Гремячая - Котельниково оказалось прервано.