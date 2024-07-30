30 июля 2024, 11:49

В Волгограде сообщили о состоянии водителя КамАЗа, устроившего ДТП с поездом

РИА «Новости»
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Водитель автомобиля КамАЗ, устроивший крушение поезда в Волгоградской области, остается в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщили РИА «Новости» в экстренных службах региона.

«Состояние оценивается как тяжелое, оказывается необходимая помощь в условиях реанимации», - уточнили собеседники агентства.

По их данным, водителя санитарной авиацией доставили в 25-ю больницу скорой помощи города Волгограда.

Ранее пресс-служба ГУ МВД по области назвала причину крушения , признав виновным в случившемся водителя КамАЗа.

Сам мужчина рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что не успел затормозить перед поездом.

Крушение поезда Казань - Адлер произошло накануне. В результате столкновения грузовика с поездом сошли с рельсов локомотив и часть вагонов состава, пострадали 52 человека. Движение поездов на перегоне Гремячая - Котельниково оказалось прервано.

Поезда Водители
30 июля 2024, 12:50
Детям водителя врезавшегося в поезд КамАЗа стали угрожать неизвестные
РИА «Новости»
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Водитель груженого песком КамАЗа в Волгоградской области не заметил поезд, спровоцировал аварию и попал в больницу. Его семья при этом начала получать угрозы, рассказала Telegram-каналу Shot его жена.

Женщина убеждена, что произошел несчастный случай. По ее словам, два состава шли параллельно. Один из них водитель грузовика пропустил, а другой не заметил, завел машину и врезался. Супруга заверила, что он хорошо знал перегон Гремячая - Котельниково, так как уже возил там песок, не выпивал и не принимал наркотики.

«Столько там наговорили, 350 тысяч несуществующих штрафов. <…> Не представляете, сколько грязи на меня вылито, на моих детей вылито. Мы столько выслушали, я не знаю. Он же не специально», - подчеркнула женщина.

Жена водителя добавила, что после случившегося семью завалили гневными сообщениями и угрожали в интернете. Неизвестные, по ее словам, писали даже 10-летней дочери и 17-летнему сыну. Сам водитель находится в стабильно тяжелом состоянии.

Авария произошла 29 июля на железнодорожном перегоне в четырех километрах от Котельниково. МВД России сообщило, что водитель грузовика проигнорировал красный сигнал и врезался в поезд № 491 Казань - Адлер. Несколько вагонов перевернулись, пострадали 52 человека.

РЖД Грузовики ДТП Поезда
30 июля 2024, 12:38
Уровень воды между шлюзами Беломорканала спал на четыре метра
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Уровень воды между шлюзами Беломорканала снизился более чем на четыре метра, угрозы затопления больше нет. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас уровень составляет 72,39 метра в Балтийской системе высот. Однако экстренные службы продолжают работу в режиме повышенной готовности, обследуют береговую зону и акваторию Беломорканала с плавсредств и беспилотников, продолжая поиск пропавших без вести.

Также он отметил, что в Сегежской ЦРБ остаются три пострадавших, включая ребенка. Остальных уже выписали. Пункт временного размещения в школе прекратил работу. К работе приступили волонтеры, которые помогут расчистить территорию от мусора, добавил чиновник.

Утром появилось видео прорыва дамбы из-за размыва временной перемычки. Авария произошла 29 июля, в зоне подтопления оказались несколько населенных пунктов.

Наводнения Республика Карелия
30 июля 2024, 12:35
Стало известно о тяжелом состоянии троих пострадавших при сходе поезда под Волгоградом
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В результате схода пассажирского поезда с путей в Волгоградской области трое человек находятся в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального управления на транспорте СК России.

В ведомстве уточнили, что на момент аварии в поезде находились 956 пассажиров, часть из которых госпитализировали с различными травмами.

«В тяжелом состоянии находятся 54-летняя женщина, помощник машиниста и водитель грузовой машины», - сообщили в СК.

В пресс-службе добавили, что расследование уголовного дела по факту ЧП передали второй отдел по расследованию особо важных дел в Ростове-на-Дону Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Авария с поездом в Волгоградской области произошла днем ранее на регулируемом неохраняемом переезде перегона Котельниково-Гремячий. Поезд сообщением Казань-Адлер столкнулся с грузовиком КАМАЗ, после чего несколько вагонов состава опрокинулись.

Больницы Поезда Следственный комитет России
30 июля 2024, 11:24
Водитель столкнувшегося с поездом КамАЗа проехал на красный свет
РИА «Новости»
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Авария на перегоне Гремячая — Котельниково произошла по вине водителя КамАЗа. Он проигнорировал красный сигнал и врезался в электровоз, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Авария на перегоне Гремячая - Котельниково произошла по вине водителя КамАЗа. Он проигнорировал красный сигнал и врезался в электровоз, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

ЧП произошло 29 июля в 12:20, когда грузовик проезжал первый километр трассы Волгоград - Октябрьский - Котельниково - Зимовники - Сальск. Правоохранители выяснили, что мужчина за рулем грузовика нарушил правила дорожного движения.

«Водитель, управляя автомобилем КамАЗ, выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с электровозом пассажирского поезда», - подчеркнули в пресс-службе.

МВД подтвердило, что в результате аварии пострадали 52 человека. Версию о проезде на красный свет сразу после аварии озвучила администрация Котельниковского района. В РЖД заявили, что сигнализация на переезде работала исправно.

Водитель КамАЗа утверждал, что не успел затормозить перед поездом.

РЖД МВД РФ ДТП ПДД Поезда

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