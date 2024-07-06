В Волгограде после взрыва на насосной станции повредило окна в многоэтажке
Из-за взрыва на насосной станции в Волгограде повредило окна в 29 квартирах находящегося рядом многоэтажного дома. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
«В результате поквартирного обхода дома управляющая компания установила, что в 29 квартирах повреждено остекление окон», - отметили власти.
В мэрии добавили, что работники управляющей компании временно закроют окна пленкой. Стеклопакеты заменят в квартирах бесплатно.
Сильный взрыв на насосной станции в Волгограде произошел днем, 6 июля. Его жертвами стали два человека. Предварительной причиной случившегося назвали нарушения, допущенные при сварке.
СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. На месте разрушенной взрывом газа насосной станции ведут разбор завалов в поисках выживших людей.