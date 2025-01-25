В Вихоревке дотла сгорело здание воскресной школы, там собирали гумпомощь для военных

Жестокий убийца Петриченко — маньяк похуже Скопинского, но вы о нем наверняка не слышали. При этом темная история о его расправе над невинными жертвами в свое время гремела по всей стране, а жители Урала еще долго пугались незнакомцев на улицах. Что натворил Петриченко и почему его искали целых 32 года — в материале 360.ru.

Кого заподозрили в убийствах Петриченко Некоторых жертв Петриченко изуродовал. Опознавать Владимира Иванова пришлось его брату. Установить личность мужчины долго не получалось - маньяк разбил тому череп. Брат убитого позднее рассказывал E1.ru, что следователи сначала даже заподозрили в убийстве главу семейства, Владимира.

Летом 2024 года на свободу вышел «домодедовский упырь» Иван Продан. Маньяк сразу же скрылся.





Где скрывался Виктор Петриченко после убийств После совершения убийства Петриченко скрылся из города. Его не удалось найти в 1993 году, так как он не был местным жителем и не имел связей в Каменске-Уральском. Он бродяжничал, скрываясь в разных регионах России. Впоследствии выяснилось, что он жил в Амурской области, завел семью и старался не привлекать внимания.

Как вычислили маньяка Петриченко спустя 32 года поисков Правоохранители нашли Петриченко в той же Амурской области. Маньяк устроился на работу электромонтером, даже воспитывал маленького сына.

Прорыв в расследовании удалось совершить благодаря современной криминалистике: собранные на месте преступления образцы ДНК совпали с материалом, который взяли у Петриченко уже в 2025 году.

Предвестником убийств Петриченко стал страшный запах Каменск-Уральский начал 1993 год с трагедии, потрясшей весь город. На улице 2-я Рабочая, в доме № 15, через несколько дней после Нового года соседи почувствовали неприятный запах из квартиры Ивановых. Никого из семьи не видели со времени праздничной ночи, а правоохранителей вызвали только спустя четыре дня после трагедии.

Внутри сотрудников милиции ждал жуткий кошмар. Тела семерых человек, мужчины, женщины, двух детей и их гостей неизвестный маньяк изуродовал до неузнаваемости. Этот день стал одним из самых трагичных в истории города.

Кто стал жертвами маньяка Петриченко? В братскую могилу маньяк превратил квартиру совершенно обычной семьи - соседи отмечали их спокойный уклад жизни. Людмила и Владимир Ивановы воспитывали дочь и сына.

Тот роковой Новый год они встречали со своими друзьями, супруги Гилевы приехали в гости на электричке из Екатеринбурга. На свою беду компанию им составил и дальний родственник Верзаков. Убийца Петриченко не пощадил никого.

Как убийца Петриченко выбрал своих жертв Страшное убийство громом грянуло посреди тихого города на юге Свердловской области. В первый же день власти подключили к расследованию областной ресурс и задействовали прокуратуру. Маньяк как сквозь землю провалился - но правоохранителям все же удалось выяснить мрачные обстоятельства произошедшего в кровавую новогоднюю ночь.

Установили также, что в электричке Гилевы разговаривали с двумя мужчинами, один из которых следователей заинтересовал. Молодой человек уж очень активно поддерживал контакт с новыми знакомцами. В работу пошла версия о том, что именно убийца и ехал со своими будущими жертвами.

Ругань на улице и ссора в квартире Примерно в феврале 1993 года следователи выяснили, что Иванову и Гилеву в день убийства видели неподалеку от железнодорожной станции. Они ожесточенно спорили с неизвестным мужчиной. Позже уже соседи рассказали правоохранителям, что в квартире четы Ивановых в новогоднюю ночь также раздавались громкие голоса, словно беседующие пытались перекричать друг друга.

Как Виктор Петриченко убивал своих жертв Соседи, как сообщил E1.ru , до сих пор жалеют, что оставили споры в квартире Ивановых без внимания. Ведь уже на следующий день картина преступления, описанная оперативниками, шокировала даже опытных сыщиков. Все жертвы были убиты тяжелым предметом.

Скорее всего, маньяк хладнокровно забил людей молотком. Тела убитых он разбросал по всей квартире - словно охотился за ними. Трупы детей Петриченко отнес ванную комнату. Гостей зачем-то попытался спрятать в спальне под кроватью, а хозяев оставил в другой комнате. Некоторые обстоятельства той ночи уральской газете поведала соседка семьи.

Убийца Петриченко избежит наказания? В четверг, 23 января, Красногорский районный суд Каменска-Уральского избрал для Петриченко меру пресечения - заключение под стражу до 8 марта. Обвинение строится на данных ДНК, свидетельских показаниях и воспоминаниях очевидцев, как сообщала пресс-служба регионального главка Следственного комитета России на официальном сайте.

Адвокат Сергей Колосовский в беседе с E1.ru рассказал, что пожизненное заключение Виктору Петриченко скорее всего не грозит - из-за срока давности. Формально, забивший молотком две семьи маньяк и вовсе может избежать наказания по той же причине.

Однако в этом Колосовский сомневается, поскольку апелляции ранее всегда отменяли сроки давности, даже если их принимали суды в первой инстанции.