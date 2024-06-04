В Видном задержали осквернившего военный мемориал иностранца

По данным полиции, злоумышленник осквернил памятник «Журавли» с Вечным огнем. Он, находясь в нетрезвом состоянии, разбросал венки у мемориала, после чего скрылся.

«Правонарушитель был установлен. Им оказался уроженец одной из республик ближнего зарубежья 1978 года рождения», - сообщили в полиции.

Подозреваемого доставили в территориальный отдел полиции. На видео он принес извинения за свой поступок и сказал, что, под действием алкоголя «играл с цветами».

Ранее в Геленджике полицейские задержали двух туристов, которые спали на мемориале «Вечный огонь». Против них завели административное дело за появление в общественном месте в состоянии опьянения.