04 июня 2024, 00:50

В Видном задержали осквернившего военный мемориал иностранца

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Подмосковные полицейские задержали мужчину, который раскидал венки у военного мемориала в Видном. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным полиции, злоумышленник осквернил памятник «Журавли» с Вечным огнем. Он, находясь в нетрезвом состоянии, разбросал венки у мемориала, после чего скрылся.

«Правонарушитель был установлен. Им оказался уроженец одной из республик ближнего зарубежья 1978 года рождения», - сообщили в полиции.

Подозреваемого доставили в территориальный отдел полиции. На видео он принес извинения за свой поступок и сказал, что, под действием алкоголя «играл с цветами».

Ранее в Геленджике полицейские задержали двух туристов, которые спали на мемориале «Вечный огонь». Против них завели административное дело за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Полиция Видное
04 июня 2024, 00:23
Годовалый мальчик засунул себе в анус игрушечную пирамидку в Зеленограде
РИА «Новости»
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В Зеленограде годовалый мальчик попал в больницу с травмой прямой кишки после того, как заигрался и засунул себе в анус часть пластмассовой пирамиды. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

Ребенок травмировался, оставшись без родительского присмотра. Мать мальчика вышла на улицу поговорить с подругой, а отец решил устроить перекур на лестничной площадке.

По информации издания, пока глава семейства курил и попутно загружал приложение для видеоконтроля за сыном, тот успел засунуть себе в задний проход часть игрушки. Мужчина вбежал в квартиру, когда мальчик заплакал от боли. Игрушку аккуратно вытащили, но все-равно вызвали скорую помощь.

Ребенка госпитализировали. Врачи провели ребенку операцию, так как прямая кишка была повреждена и потребовалось зашить раны. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, его скоро отпустят долечиваться домой.

Осенью 2021 года врачи города Новокузнецка столкнулись с ситуацией, когда пришлось оперировать пациента, засунувшего себе в задний проход палку ливерной колбасы ради новых ощущений.

Дети Больницы Врачи
04 июня 2024, 00:18
Предприниматель из Воронежа утонул в центре города на глазах у друзей
РИА «Новости»
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Катание на сапбордах с друзьями в акватории Петровской набережной Воронежа печально закончилось для директора агентства по коммерческой недвижимости «РБН» Константина Хавтура. Мужчина упал с доски в воду и больше не всплывал. Подробности «Вести Воронеж» рассказала супруга предпринимателя Олеся.

Катание на сапбордах с друзьями в акватории Петровской набережной Воронежа печально закончилось для директора агентства по коммерческой недвижимости «РБН» Константина Хавтура. Мужчина упал с доски в воду и больше не всплывал.

Подробности «Вести Воронеж» рассказала супруга предпринимателя Олеся.

Она подчеркнула, что приятели мужа в момент его падения в воду находились от него на большом расстоянии.

«Сначала ребята подумали, что он нырнул, ведь было очень жарко, потом поняли, что он слишком долго находится под водой», - пояснила собеседница журналистов.

Друзья Константина около получаса ныряли, чтобы найти пропавшего предпринимателя. Когда все их попытки оказались безуспешными, то они вызвали на место спасателей. Прибывшие водолазы провели в воде до вечера, но тело Хавтура так и не нашли.

По словам Олеси, спасатели пообещали вернуться завтра во второй половине дня. Работающих под водой специалистов на весь город всего трое, поэтому с утра они поедут по более ранней заявке. Коллеги предпринимателя привлекли к поискам учеников местной водолазной школы, но их все равно не хватает, так как акватория очень большая, поэтому основные поиски тела продолжаются с берега.

В конце мая в Клязьме около Химок утонул рэпер из Якутии Айаан Никифоров. Выступающий под псевдонимом Ian Hopeless находился в водоеме вместе со своей девушкой. В какой-то момент пара решила переплыть на другой берег реки. Но еще на половине пути они начали тонуть. Девушку вытащили на берег проплывавшие мимо люди. Айана спасти они не смогли.

Спасатели Россия Водоемы
03 июня 2024, 23:43
Кошка Маруся умерла от жары на борту летящего из Москвы в Турцию самолета
Freepik
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Домашняя кошка Маруся умерла на борту рейса авиакомпании Utair во время перелета из Москвы в Турцию. Владельцы погибшего питомца в беседе с Telegram-каналом«Осторожно, Москва» возложили ответственность на экипаж воздушного судна. Они пояснили, что Марусю запретили доставать из переноски, несмотря на высокую температуру и духоту в салоне.

Пассажирка подчеркнула, что духоту в салоне она заметила еще во время посадки и поставила переноску с кошкой у прохода. Но бортпроводники потребовали, чтобы клетка находилась под сиденьем.

«Кошка стала паниковать, как я предполагаю, что воздуха там стало не хватать. Из переноски достать ее не дали из-за жалоб других пассажиров. Маруся умерла в муках в салоне самолета, не в багаже, а в салоне под сиденьем от нарушения температурного режима», - заявила собеседница.

В пресс-службе авиакомпании в комментарии РИА «Новости» заявили, что животное во время полета выбралось из переноски и начало бегать по салону. На появление кошки пожаловались другие пассажиры с аллергией на животных.

Требование о размещении домашних питомцев в переносках, стоящих под сидением, в пресс-службе объяснили авиационными правилами безопасности. Представители перевозчика добавили, что температура в салоне на протяжении всего полета оставалась на уровне 24 градуса, а воздух регулярно очищался с помощью специальных фильтров.

В компании выразили соболезнования в связи с гибелью кошки и подчеркнули, что начали служебную проверку, так как к перевозке животных в самолетах относятся очень внимательно и принимают все меры для их транспортировки.

Собственную проверку гибели кошки Маруси на борту самолета Utair начала Уральская транспортная прокуратура. Ведомство организовало надзорные мероприятия для выяснения всех обстоятельств смерти животного.

В начале марта стало известно о смерти мопса Фрэнка , который вместе с владельцами улетел из Пхукета в Санкт-Петербург. Переноску с домашним питомцем сдали в багажное отделение. По мнению хозяев собаки Фрэнк погиб из-за переохлаждения. В авиакомпании с этим мнением не согласились. Там пояснили, что данные контроля показали комфортные 21… 22 градуса.

Домашняя кошка Маруся умерла на борту рейса авиакомпании Utair во время перелета из Москвы в Турцию. Владельцы погибшего питомца в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, Москва» возложили ответственность на экипаж воздушного судна. Они пояснили, что Марусю запретили доставать из переноски, несмотря на высокую температуру и духоту в салоне.

Турция Самолеты Животные Авиакомпании Москва Кошки
03 июня 2024, 21:30
В Уфе сгорел второй приют для животных за последние несколько дней
Пресс-служба МЧС
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В Уфе сгорел второй приют для бездомных животных за последние две недели. В результате пожара погибли 10 собак и кошек, которых заперли в клетках. Об этом 360.ru сообщили в главном управлении МЧС по Башкирии.

В МЧС уточнили, что возгорание возникло на складе ритуальной продукции в Уфе, расположенном на улице Ульяновых. Огонь распространился на площади 250 квадратных метров.

По данным спасателей, огонь уничтожил приют «ЛоКотики». Внутри находились 10 животных, запертых в клетках. Среди людей жертв нет. Пожарным удалось локализовать возгорание.

Неделю назад в Уфе сгорел частный приют для собак «Добрые руки». В результате пожара погибли две собаки, еще два питомца убежали. Волонтер Людмила рассказала, что пожарные рассматривают две версии случившегося: неисправная проводка и умышленный поджог. По ее словам, за некоторое время до пожара один из соседей бросил на территорию приюта зажженную петарду.

Спасатели Пожары Волонтеры Уфа Собаки Животные

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