06 ноября 2024, 17:04

В уральской больнице начали проверку после массового увольнения медиков

Unsplash
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Минздрав Свердловской области организовал внеплановую проверку Первоуральской городской больницы, из которой уволились более 100 медиков. Об этом сообщило региональное издание E1.ru.

К проверке привлекли 14 профильных специалистов во главе с первым заместителем министра. Она продлится по 25 ноября.

При этом главный врач самой больницы заявил, что кадровая ситуация находится под контролем, сотрудники увольняются не одномоментно, на их место успевают принимать новых, а обеспеченность врачебными кадрами и медперсоналом находится на уровне других учреждений региона. Также он сообщил, что активно привлекает новых врачей и медсестер, в частности, из учебных заведений.

Бывший сотрудник больницы ранее рассказал 360.ru , что новый замглавврача понизил зарплаты, а после поставил невыполнимые требования по ежемесячной выручке. Врачи клиники написали коллективное обращение к президенту Владимиру Путину.

Урал Больницы Минздрав Свердловская область Зарплаты
06 ноября 2024, 14:03
«Приклеили мою личную информацию». Жительница Химок пожаловалась на угрозы от коллекторов
Телеканал «360»
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Жительнице Химок Надежде начали угрожать коллекторы. Ей сломали почтовый ящик, разрисовали дверь и несколько раз звонили, пообещав перерезать горло и убить детей. Подробности женщина рассказала 360.ru.

«Ночью 29-го [октября], где-то с четырех до пяти утра, они порезали дверь, забрызгали баллончиком, сломали все почтовые ящики и приклеили мою личную информацию сбоку двери с паспортными данными, фотографией и другими», - поделилась она.

Звонки прекратились лишь после того, как жительница Химок обратилась за помощью в полицию. Факт обращения подтвердил 360.ru источник в правоохранительных органах.

Надежда рассказала, что у нее три задолженности по суду, ее счета заблокированы. Женщина допустила, что ее признают неплатежеспособной, поскольку на иждивении у нее двое детей.

По данным местного паблика «Типичные Химки» , женщина взяла кредит под 292% годовых.

В октябре депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что закредитованность россиян достигла рекордных уровней.

Химки Кредиты Коллекторы
06 ноября 2024, 09:26
Электробус столкнулся с внедорожником на севере Москвы. Пострадали пять человек
Телеканал «360»
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Электробус и внедорожник Volkswagen Touareg столкнулись лоб в лоб в Сигнальном проезде на севере Москвы. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах города.

Столкновение произошло возле станции метро «Владыкино». По предварительным данным, пострадали пять человек - три пассажира электробуса, которые порезались осколками, и двое находившихся в салоне легковой машины, в том числе ребенок. Троих отправили в больницу.

На видео с места происшествия можно заметить, что под днище иномарки насыпали песок, чтобы не вспыхнул разлившийся по проезжей части бензин. Других подробностей случившегося пока нет, кто виновен в ДТП - предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.

Накануне на Щелковском путепроводе столкнулись сразу 12 автомобилей. Тогда обошлось без пострадавших.

ДТП Машины Москва
05 ноября 2024, 20:45
Ученик подрался с педагогом в первый день его работы в Саратове
Pixabay
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Драка между учителем и учеником произошла в одной из школ Саратова. Кадры потасовки опубликовал Telegram-канал «ЧП Саратова».

Судя по видео, учитель трепал школьника за воротник, а потом забрал у него портфель. Также подросток кидался на мужчину со стулом в руках, в этот момент педагог просил его «сесть на свое место».

В местных пабликах отметили, что восьмиклассник избил учителя физики, пришедшего в школу в первый рабочий день. Руководство образовательного заведения отказалось комментировать произошедшее 360.ru, отметив, что «никакую информацию не предоставляет».

По данным регионального МВД , сотрудники полиции проверят информацию о конфликте между педагогом и учеником в одной из саратовских школ.

Похожий случай произошел в Якутии. В ответ на замечание десятиклассник накинулся с кулаками на 30-летнюю учительницу по лицу и сломал ей нос. Юноше рекомендовали проконсультироваться у психолога.

Саратов Драки Школы Учителя Школьники
05 ноября 2024, 13:16
Стало известно о гибели бывшего первого вице-губернатора Тульской области Шеденкова
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Занимавший пост руководителя аппарата — первого заместителя губернатора Тульской области Станислав Шеденков умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщила организация «Тульское землячество», где он председательствовал после выхода на пенсию.

Занимавший пост руководителя аппарата - первого заместителя губернатора Тульской области Станислав Шеденков умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщила организация «Тульское землячество» , где он председательствовал после выхода на пенсию.

Обстоятельства смерти руководителя его соратники не уточнили, но выразили глубокое соболезнование семье и близким покойного.

«Все, кто знали Станислава Алексеевича, глубоко скорбят в связи с его кончиной», - указали в сообщении.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах уточнило, что тело Шеденкова нашли после тушения пожара в доме на территории садового товарищества «Лесные поляны - 2» в Пушкинском городском округе Московской области. Косвенно эту информацию подтвердил подмосковный главк СК.

В ведомстве уточнили, что завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после обнаружения тела 73-летнего мужчины в сгоревшем доме.

По данным криминалистов, вероятной причиной источника возникновения огня стал зажженный камин. Владелец дома после разведения пламени отправился спать. Возгорание произошло в ночь на понедельник, 4 ноября.

«Московский комсомолец» подчеркнул, что в доме с Шеденковым находилась его знакомая, которая спаслась во время пожара.

Уроженец тульского поселка Подлесный, Станислав Шеденков начал свою политическую карьеру в начале 90-х, когда возглавил город Новомосковск и Новомосковский район Тульской области. В 1996 году получил пост вице-губернатора региона, а после перешел на работу в Москву, где до ухода на пенсию работал в мэрии.

В минувший понедельник, 4 ноября, стало известно о смерти российского актера Артура Березина. Он ушел из жизни в возрасте 69 лет в Кейптауне. В ЮАР актер уехал в начале 90-х годов и провел там много лет.

Пожары Россия

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