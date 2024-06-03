03 июня 2024, 21:30

В Уфе сгорел второй приют для животных за последние несколько дней

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В Уфе сгорел второй приют для бездомных животных за последние две недели. В результате пожара погибли 10 собак и кошек, которых заперли в клетках. Об этом 360.ru сообщили в главном управлении МЧС по Башкирии.

В МЧС уточнили, что возгорание возникло на складе ритуальной продукции в Уфе, расположенном на улице Ульяновых. Огонь распространился на площади 250 квадратных метров.

По данным спасателей, огонь уничтожил приют «ЛоКотики». Внутри находились 10 животных, запертых в клетках. Среди людей жертв нет. Пожарным удалось локализовать возгорание.

Неделю назад в Уфе сгорел частный приют для собак «Добрые руки». В результате пожара погибли две собаки, еще два питомца убежали. Волонтер Людмила рассказала, что пожарные рассматривают две версии случившегося: неисправная проводка и умышленный поджог. По ее словам, за некоторое время до пожара один из соседей бросил на территорию приюта зажженную петарду.

Спасатели Пожары Волонтеры Уфа Собаки Животные
03 июня 2024, 16:55
Сотрудников российской школы наказали за нахамившего четверокласснице учителя
РИА «Новости»
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Устроившую выволочку и публично унизившую четвероклассницу из школы в Усть-Катаве учительницу уволили, а директору учебного учреждения и еще двум педагогам объявили выговоры. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Ведомство провело проверку после появления в Telegram-каналах снятого в стенах школы видео, на котором учительница грубо отчитывала четвероклассницу на одной из перемен, угрожала и стыдила перед другими учениками.

В пресс-службе прокуратуры подчеркнули, что таким поведением отличился классный руководитель пострадавшей девочки.

«В нарушение требований федерального законодательства об образовании и основ профессиональной учительской этики в образовательной организации допущен случай психического и физического воздействия в отношении обучающейся», - заявили в ведомстве.

По итогам прокурорской проверки учительницу уволили, директору, школьному психологу и социальному педагогу объявили выговоры. Кроме того, руководителя учебного учреждения и начальника управления образования Усть-Катавского городского округа обязали устранить все нарушения закона.

В ведомстве напомнили, что также держат на контроле процессуальную проверку, организованную областным главком Следственного комитета.

В середине мая в Санкт-Петербурге учительница школы за рулем иномарки сбила второклассницу своей школы. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу, но педагог не справился с управлением и налетел на девочку.

Челябинская область Прокуратура РФ Школы Учителя Образование
03 июня 2024, 15:34
Спящих на мемориале «Вечный огонь» туристов задержали в Геленджике
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Сотрудники патрульно-постовой службы Геленджика задержали двух мужчин 40 и 33 лет, устроившихся на ночлег на мемориале «Вечный огонь». Как сообщила пресс-служба краевого главка МВД, туристы приехали на курорт из Свердловской области.

Против задержанных завели административное дело за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Наказанием за такое нарушение может стать административный арест на 15 суток. Окончательное решение по этому вопросу примет суд.

В мае полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя за осквернение флага России. Против злоумышленника возбудили уголовное дело за надругательство над государственным символом.

Памятники Россия Полиция Краснодарский край
03 июня 2024, 14:40
Петербурженка перенесла клиническую смерть после тату-процедуры на дому
Unsplash
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Жительницу Санкт-Петербурга госпитализировали в тяжелом состоянии после отравления обезболивающим во время нанесения татуировки на дому. Она пережила клиническую смерть, сообщили «Известия».

Процедуру назначили на 2 июня, 24-летняя клиентка пригласила тату-мастера к себе домой. Для обезболивания девушке сделали укол, но ввели слишком большую дозу новокаина.

«Ее госпитализировали в тяжелом состоянии», - рассказал источник.

Врачи диагностировали отравление и положили девушку в реанимацию. Она перенесла клиническую смерть.

Процедуру проводили знакомые пострадавшей, сообщил собеседник 78.ru. Отравление произошло из-за того, что они не учли прием других лекарств. Девушку без сознания увезли из квартиры на Владимирском проспекте.

На Сахалине дачник попал в больницу после встречи с медведем. Он пошел в гараж и наткнулся на медведицу с детенышем. Мужчину госпитализировали в шоковом состоянии, животное отыскать не смогли.

Санкт-Петербург Медицина
03 июня 2024, 14:02
«Начал лапать и душить». В Раменском очевидец спас девушку от неадеквата
РИА «Новости»
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Неизвестный напал на девушку на улице Михалевича в Раменском. Злоумышленник сначала грубо приставал к ней, а затем повалил и начал душить. Спас пострадавшую местный житель, услышавший крики о помощи. Подробностями случившегося он поделился в комментарии 360.ru.

По его словам, крики девушки услышал, когда выходил из машины. Подбежав к ней, увидел, что на ней сидит мужчина и душит.

«Я его с нее сбил, но догнать не смог - был в сланцах. Мы квадрат посмотрели, куда он мог деться. Поднимем камеры видеонаблюдения, может быть, будет результат», - пояснил собеседник 360.ru.

У пострадавшей была расстегнута блузка, торчал бюстгальтер. В ответ на вопрос, что произошло, она пояснила, что незнакомец подошел к ней, начал распускать руки, а потом применять физическую силу.

«Я спросил, что случилось, она сказала, что он подошел к ней, начал лапать и сразу же душить», - добавил мужчина.

Обращалась ли девушка в полицию после случившегося, он не уточнил.

Драки

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