В Уфе сгорел второй приют для животных за последние несколько дней

В МЧС уточнили, что возгорание возникло на складе ритуальной продукции в Уфе, расположенном на улице Ульяновых. Огонь распространился на площади 250 квадратных метров.

По данным спасателей, огонь уничтожил приют «ЛоКотики». Внутри находились 10 животных, запертых в клетках. Среди людей жертв нет. Пожарным удалось локализовать возгорание.

Неделю назад в Уфе сгорел частный приют для собак «Добрые руки». В результате пожара погибли две собаки, еще два питомца убежали. Волонтер Людмила рассказала, что пожарные рассматривают две версии случившегося: неисправная проводка и умышленный поджог. По ее словам, за некоторое время до пожара один из соседей бросил на территорию приюта зажженную петарду.