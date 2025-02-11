В Удмуртии женщина пыталась изгнать нечистую силу и чуть не сожгла квартиру
Пенсионерка из села Каракулино в Удмуртии попыталась изгнать из квартиры нечистую силу, однако вместо этого устроила пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Для обряда пожилая женщина зажгла парафиновую свечу, поставила ее на стиральную машину и ушла в другую комнату. Однако свеча упала, и началось возгорание. Испугавшись, пенсионерка выбежала на улицу. Пожарных вызвали соседи.
Огонь удалось потушить на двух квадратных метрах. Никто не пострадал.
Представитель Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, комментируя случившееся РИА «Новости» , предупредил, что подобные попытки «изгнания бесов» до добра не доведут.
«Верующим надлежит беспокоиться прежде всего о том, чтобы изгонять зло из своего сердца молитвой и участием в Таинствах Церкви», - подчеркнул он.
Чтобы освятить квартиру, Кипшидзе посоветовал приглашать священника.
В апреле прошлого года супругов из Башкирии заподозрили в том, что они поджигали людей под предлогом изгнания из них нечистой силы.