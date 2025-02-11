11 февраля 2025, 15:45

В Удмуртии женщина пыталась изгнать нечистую силу и чуть не сожгла квартиру

РИА «Новости»
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Пенсионерка из села Каракулино в Удмуртии попыталась изгнать из квартиры нечистую силу, однако вместо этого устроила пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Для обряда пожилая женщина зажгла парафиновую свечу, поставила ее на стиральную машину и ушла в другую комнату. Однако свеча упала, и началось возгорание. Испугавшись, пенсионерка выбежала на улицу. Пожарных вызвали соседи.

Огонь удалось потушить на двух квадратных метрах. Никто не пострадал.

Представитель Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, комментируя случившееся РИА «Новости» , предупредил, что подобные попытки «изгнания бесов» до добра не доведут.

«Верующим надлежит беспокоиться прежде всего о том, чтобы изгонять зло из своего сердца молитвой и участием в Таинствах Церкви», - подчеркнул он.

Чтобы освятить квартиру, Кипшидзе посоветовал приглашать священника.

В апреле прошлого года супругов из Башкирии заподозрили в том, что они поджигали людей под предлогом изгнания из них нечистой силы.

Священники Пожары Удмуртия Религия Квартиры
11 февраля 2025, 15:40
Взрыв прогремел в жилой высотке на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Прогремевший взрыв выбил двери в жилом высотном доме на Полярной улице на северо-востоке Москвы. Как сообщил источник 360.ru, в результате детонации пострадал один человек.

По неподтвержденным данным, источником взрыва стал баллончик со сжатым воздухом. На место прибыли спасатели и бригада скорой помощи для оказания помощи пострадавшему.

Очевидцы происшествия в комментарии 360.ru заявили, что взрыв прогремел в районе 30-го этажа, где шли ремонтные работы.

Официального подтверждения информации о ЧП пока нет.

Взрывы Москва
11 февраля 2025, 12:56
Мошенники обманули актрису Елену Цорн по схеме Ларисы Долиной
РИА «Новости»
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Российская актриса Елена Цорн стала жертвой телефонных аферистов по схеме певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В сентябре 2024 года 82-летней Цорн начали звонить украинские мошенники. Они около двух недель работали над тем, чтобы артистка переписала квартиру площадью 48 квадратных метров на 3-й Фрунзенской улице в Москве. Ей предложили подписать договор временной ренты.

Документы подписали на 14 миллионов рублей при стоимости недвижимости примерно в 50 миллионов. Затем к актрисе приехал курьер, который забрал 180 тысяч рублей у Цорн в качестве комиссии за договор. Спустя несколько месяцев она поняла, что стала жертвой мошенников и лишилась квартиры.

По такой же схеме в 2024 году обманули певицу Ларису Долину, которая продала 236-метровую квартиру в Хамовниках после долгих бесед с мошенниками. Сейчас артистка пытается оспорить сделку, идут судебные заседания.

Кино Актеры Лариса Долина
11 февраля 2025, 11:24
Самолет, попавший в смертельную аварию в Аризоне, принадлежал вокалисту группы Mötley Crüe
Global Look Press
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Один из столкнувшихся в аэропорту Аризоны в США бизнес-джетов принадлежал фронтмену американской глэм-метал группы Mötley Crüe. Об этом заявил News Schannel 5.

«Согласно учредительным документам секретаря штата Вайоминг, Chromed in Hollywood принадлежит Винсу Нилу из Mötley Crüe», - указали журналисты.

Смертельная авария произошла в аэропорту города Скоттсдейл в штате Аризона 11 февраля около 14:30 по местному времени. Частный самолет Learjet 35A выкатился после приземления за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в припаркованный бизнес-джет Gulfstream 200.

В результате столкновения бортов один человек погиб. Еще троих пострадавших госпитализировали. Степень полученных ими травм неизвестна.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, что полеты в аэропорт Скоттсдейла временно приостановлены. Правоохранители начали расследование инцидента.

Один из столкнувшихся в аэропорту Аризоны в США бизнес-джетов принадлежал фронтмену американской глэм-метал группы Mötley Crüe. Об этом заявил News Schannel 5.

США Авиакатастрофы Самолеты Артисты
11 февраля 2025, 10:56
Росгвардия задержала москвича с 11 сверками метилэфедрона
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Сотрудники вневедомственной охраны задержали 24-летнего жителя Москвы по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

На Тимирязевской улице росгвардейцы заметили молодого человека, который, увидев их, попытался скрыться. Его догнали и задержали. Мужчина нервничал и после признался, что у него при себе есть наркотики.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа изъяла у задержанного 11 свертков, один из которых подозреваемый спрятал в кейсе для беспроводных наушников. Экспертиза показала, что неизвестное вещество было метилэфедроном. Молодого человека передали сотрудникам полиции.

Ранее в Якутии задержали москвича , который пытался спрятать наркотики в подгузниках и банках от детского питания. Всего он ввез в республику четыре килограмма запрещенных веществ. Против мужчины возбудили уголовное дело.

Наркотики Уголовное дело Росгвардия Мужчины Москва

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