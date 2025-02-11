В Удмуртии женщина пыталась изгнать нечистую силу и чуть не сожгла квартиру

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Для обряда пожилая женщина зажгла парафиновую свечу, поставила ее на стиральную машину и ушла в другую комнату. Однако свеча упала, и началось возгорание. Испугавшись, пенсионерка выбежала на улицу. Пожарных вызвали соседи.

Огонь удалось потушить на двух квадратных метрах. Никто не пострадал.

Представитель Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, комментируя случившееся РИА «Новости» , предупредил, что подобные попытки «изгнания бесов» до добра не доведут.

«Верующим надлежит беспокоиться прежде всего о том, чтобы изгонять зло из своего сердца молитвой и участием в Таинствах Церкви», - подчеркнул он.

Чтобы освятить квартиру, Кипшидзе посоветовал приглашать священника.

В апреле прошлого года супругов из Башкирии заподозрили в том, что они поджигали людей под предлогом изгнания из них нечистой силы.