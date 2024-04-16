16 апреля 2024, 10:16

В Тюменской области началась срочная эвакуация жителей из зон затопления

РИА «Новости»
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Главам населенных пунктов, которые попадают в зону подтопления в Тюменской области, необходимо организовать срочную эвакуацию жителей. Об этом губернатор региона Александр Моор написал в своем Telegram-канале.

Паводки Россия Эвакуации
16 апреля 2024, 10:44
Огромный кратер обнаружили посреди поля в Ростовской области
РИА «Новости»
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В Гуково-Гнилушевском поселении Красносулинского района Ростовской области посреди поля провалился участок земли. Кратер обнаружили местные жители К настоящему моменту его удалось ликвидировать, сообщил корреспонденту портала 161.RU руководитель городской администрации Евгений Гриненко.

Обрушение грунта произошло на окраине хутора Гуково. Жители поселения поделились кадрами с места происшествия. На них оказался запечатлен круглый и чрезвычайно глубокий провал, напоминающий колодец. Автор видеозаписи начал беспокоиться о том, не уйдет ли под землю его жилище.

«Середина поля, и тут [раз]! Кусок поля в шахту ушел просто. Глубина там [кошмар], аж смотреть страшно», - сообщил очевидец.

По словам представителя администрации, собственник земли уже засыпал провал.

«Собственник поля провал утром устранил», - сообщил Гриненко.

Что стало причиной обрушения, не уточнялось.

Ранее волгоградцы нашли в поле обломки неизвестного летающего объекта. Их пообещали убрать в ближайшее время.

Россия
16 апреля 2024, 10:03
Историческое здание частично обрушилось в Саратове
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В Саратове на улице Московской частично обрушилось историческое здание. Дом имеет статус объекта культурного наследия, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, осенью 2020 года двухэтажный жилой дом признали аварийным. Его планировали реконструировать до августа 2022 года.

После частичного обрушения здания XIX века началась проверка. На место происшествия выезжал зампрокурора района Алексей Коновалов.

Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, а также оценит работу ответственных лиц. По итогам проверки сотрудники прокуратуры примут решение о мерах реагирования.

Первый и второй этажи обрушившейся части пристройки занимают шесть квартир. О пострадавших информации не поступало.

Ранее в центре Санкт-Петербурга частично обрушился дом. Все его жильцы получат другие квартиры.

Саратов Обрушения Недвижимость
16 апреля 2024, 09:50
Более 300 жилых домов подтопило в Курганской области из-за паводка
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Более 300 жилых домов и 685 приусадебных участков остаются подтопленными в Курганской области на утро 16 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области

«Продолжаются превентивные работы, направленные на минимизацию последствий прохождения паводка», - передали в министерстве.

В Притобольном муниципальном округе спасатели расчистили пространство между опорами моста возле Нагорского и Утятского, убрали затор из веток и различного мусора. Это ускорило прохождение воды.

«Расчистка заторов продолжается и в областном центре, где происходит интенсивный рост воды в реке Тобол», - дополнили в МЧС.

Спасатели также продолжают устранять заторы в районе курганского гидроузла.

Утром 16 апреля глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков на вертолете Ми-8 с воздуха оценили паводковую обстановку в регионе.

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 742 сантиметров. Из-за паводка шоссе Тюнина закрыли для проезда легковых машин. Жителей, чьи дома подтопило, эвакуируют.

До критической отметки также поднялась вода в реке Ишим. На границах Тюменской, Свердловской и Челябинской выставили посты полиции. Более 400 приусадебных участков за ночь затопило в Бурятии.


Спасатели Паводки Курганская область Россия Реки
16 апреля 2024, 09:06
Более 400 приусадебных участков за ночь затопило в Бурятии
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В Прибайкальском районе Бурятии из-за паводка затопило 420 приусадебных участков. Спасатели эвакуировали 20 взрослых и троих детей, сообщило РИА «Новости».

В региональном главке МЧС уточнили агентству, что спасатели получили информацию о затопленных улицах в садоводческом товариществе «Колос», расположенном в Прибайкальском районе, в 00:50.

Проверив территорию на рассвете, специалисты установили, что на утро вторника частично под водой оказались 420 приусадебных участков. Из зоны подтопления удалось вывезти более 20 человек, включая детей.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в своем Telegram-канале сообщил, что вода добралась до микрорайона Мостовой, затопило один дом. Спасатели помогают местным жителям вынести вещи из домов.

Ранее в Тюменской области река Ишим поднялась до критической отметки. Власти объявили об экстренной эвакуации.

Паводки Бурятия

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