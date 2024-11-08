08 ноября 2024, 08:23

В Тюмени маршрутка снесла столб с дорожной камерой. Пострадали 10 женщин

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В Тюмени маршрутный автобус попал в крупное ДТП на перекрестке улиц Малыгина и Холодильной в Тюмени. В результате пострадали 10 женщин в возрасте от 22 до 62 лет, сообщили в региональной Госавтоинспекции.


В момент ДТП в салоне «пазика» находились 25 пассажиров, травмы получили десять из них. Установлено, что водитель заступил на смену в шестом часу утра, прошел медицинский контроль и технический контроль автобуса, добавили в пресс-службе.

По предварительным данным, мужчина проезжал перекресток на желтый мигающий сигнал светофора, не справился с управлением.

У большинства из них выявили ушибы и другие травмы. Всех пострадавших доставили в больницу.

Авария произошла около шести часов утра. Автобус ехал по маршруту № 6. По неизвестной пока причине транспортное средство влетело в опору камеры фотофиксации нарушений ПДД.

ДТП
08 ноября 2024, 08:47
Сразу три грузовика столкнулись на МКАД. Есть пострадавший
РИА «Новости»
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Утром 7 ноября массовое ДТП с грузовыми автомобилями произошло на внешней стороне 41 километра МКАД. Об аварии в районе съезда № 41 сообщили в столичном дептрансе.

Сейчас на месте работают оперативные службы города. Движение в районе происшествия затруднено, добавили в ведомстве, призвав водителей выбирать пути объезда.

По информации источника 360.ru, один из участников аварии - КамАЗ. В настоящее время известно об одном пострадавшем с травмами головы и ноги.

В каком именно автомобиле он находился, собеседник 360.ru не уточнил. Мужчину передали медикам прибывшей скорой.

ДТП Москва
08 ноября 2024, 08:11
Застрявший в Японии лайнер с сотнями россиян отправился в Китай после ремонта
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Сломавшийся круизный лайнер Spectrum of the Seas, на котором застряли сотни россиян, смог отправиться в путь после ремонта. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По последним данным, судно вышло из порта Иокогамы и вскоре должно прибыть в Китай. На лайнере находятся более 600 туристов из России.

Многие путешественники жаловались, что из-за поломки Spectrum of the Seas они не смогут вернуться домой из-за сгоревших по срокам билетам на самолет, а стоимость их составляет 100 тысяч рублей. При этом дополнительные средства на обратную дорогу есть не у всех.

Пока лайнер был сломан, весь алкоголь на борту сделали бесплатным. Так, по мнению отдыхающих, их, вероятно, попытались задобрить и развлечь.

ДТП Москва
08 ноября 2024, 02:06
Сотрудницы салона красоты в Петербурге повырывали друг другу волосы
Freepik
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Сотрудницы салона красоты в Санкт-Петербурге устроили драку на глазах у посетителей. Женщины повырывали друг другу волосы, сообщил РЕН ТВ.

Потасовка произошла в одном из городских салонов красоты. Стилист пришла на работу в состоянии алкогольного опьянения, на это обратила внимание администратор. После этого между ними завязалась драка.

Разъяренных женщин попытался разнять мужчина, однако у него ничего не получилось. Сотрудницы салона красоты продолжили рвать волосы друг на друге. Другие детали происшествия не уточнялись.

В Москве ранее женщина набросилась с кулаками на врачей в поликлинике. Женщина решила, что заболела коронавирусом по вине медиков. В результате конфликта терапевт получила черепно-мозговую травму, а также ей расцарапали лицо.

Драки Санкт-Петербург Женщины
07 ноября 2024, 19:53
Укравшей 29 пачек масла россиянке предложили идти на СВО
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В Нижегородской области местной жительнице, задержанной за кражу 29 пачек масла в магазине, предложили подписать контракт с Минобороны России и отправиться в зону спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Женщина совершила преступление 6 ноября. Спустя некоторое время ее задержали. В ходе допроса нижегородке предложили заключить контракт с Минобороны, однако она отказалась.

Подобные случаи уже происходили в Нижегородской области. Другая девушка нашла чужую банковскую карту и потратила с нее более 29 тысяч рублей. В итоге она стала фигурантом дела о краже. На допросе ей предложили поехать на СВО, но девушка не согласилась.

Аналогичная ситуация произошла с жительницей города Кулебаки. Она пыталась присвоить себе чужую зарплату. Правоохранители посоветовали ей подписать контракт с Минобороны, но женщина отказалась, сославшись на уход за больной матерью.

Певец Александр Фадеев, более известный под псевдонимом Данко, вступил в добровольческое подразделение «БАРС-Крым». Музыкант переехал на полуостров в 2018 году.

Женщины Россия Кражи

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