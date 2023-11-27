«В тяжелом состоянии». Мама пострадавшей от нападения бойцовской собаки девочки рассказала о ее самочувствии

По словам женщины, ребенок еще находится в тяжелом состоянии. Врачи провели операцию, состояние ребенка постепенно улучшается.

«Операция хорошо прошла. Как смогли, врачи постарались хорошо зашить все, как это было возможно», - отметила женщина.

Она рассказала, что из-за укусов хирургам пришлось наложить очень много швов на лицо. Врачи пока не решили, будет ли использоваться наркоз для проведения следующей операции.

Мать девочки призналась, что владелец бультерьера после нападения связывался с ней, но она не смогла принять от него помощь.

«Звонил мне, я была не в состоянии с ним говорить, потому что я сама заболела. Как раз нас выписывали из больницы. Поэтому нас выписали экстренно. Пытался принести извинения и про помощь спрашивал, я ничего не смогла сказать», - сообщила она.

Отец девочки в беседе с «360» рассказал , что бойцовский пес прокусил ей нос. Бультерьер на детской площадке напал также на няню, которая пыталась защитить ребенка.