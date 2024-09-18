В Тверской области начали эвакуировать людей после массовой атаки БПЛА
Силы противовоздушной обороны отражают массовую атаку беспилотников в Торопце в Тверской области. Власти решили частично эвакуировать население с потенциально опасной территории. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Игорь Руденя.
Он отметил, что специалисты продолжают тушить пожар, возникший после падения обломков БПЛА.
«Для обеспечения безопасности жителей <…> принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар», - заявил губернатор.
По словам Рудени, ситуация под контролем, проводят все необходимые мероприятия.