18 сентября 2024, 04:14

В Тверской области начали эвакуировать людей после массовой атаки БПЛА

РИА «Новости»
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Силы противовоздушной обороны отражают массовую атаку беспилотников в Торопце в Тверской области. Власти решили частично эвакуировать население с потенциально опасной территории. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Игорь Руденя.

Он отметил, что специалисты продолжают тушить пожар, возникший после падения обломков БПЛА.

«Для обеспечения безопасности жителей <…> принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар», - заявил губернатор.

По словам Рудени, ситуация под контролем, проводят все необходимые мероприятия.

Пожары Беспилотники Эвакуации
18 сентября 2024, 01:42
Четверо пожарных пострадали при тушении огня в Ярославле
Телеканал «360»
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Четверо пожарных пострадали при тушении загоревшегося автосервиса в Ярославле. Об этом сообщил Telegram-канал МЧС России.

«В Ярославле загорелся автосервис. На месте пожара произошла разгерметизация газового баллона. К сожалению, четверо огнеборцев травмировались. Пожарные госпитализированы», - уточнили в министерстве.

Открытое горение уже ликвидировали на 450 квадратных метрах. Сейчас пламя продолжают тушить 25 специалистов и семь единиц техники.

До этого МЧС Ярославской области сообщило , что внутри автосервиса загорелись покрышки и горюче-смазочные материалы.

Ранее трава и лесная подстилка загорелись в Ямном в Воронежской области. Как рассказал губернатор Александр Гусев, пожарные расчеты потушили несколько возгораний. Благодаря их усилиям огонь не дошел до домов и никто не пострадал.

Пожары МЧС РФ Россия
17 сентября 2024, 20:36
Троих детей из Челябинска доставили в Москву на лечение спецбортом МЧС
Пресс-служба МЧС
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Спецборт МЧС России доставил в Москву на лечение троих детей, пострадавших при нападении подростка на одноклассников в Челябинске. Об этом министерство сообщило в Telegram-канале.

Во время полета из Челябинска в столицу пациентов сопровождали врачи. Специальный самолет МЧС оборудован современными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами.

«Трое пострадавших детей будут проходить реабилитацию в одном из федеральных медицинских центров», - добавили в МЧС.

Ранее в региональном Минздраве сообщили, что после нападения двое детей находятся в реанимации , еще один ребенок проходит лечение в профильном отделении местной больницы.

Дети МЧС РФ Врачи Самолеты Челябинск Москва
17 сентября 2024, 15:26
Ростовчанка подожгла траву в огороде и устроила пожар
Пресс-служба МЧС
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Жительница села Волошинов в Ростовской области пыталась сжечь траву на своем участке, из-за чего начался крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве рассказали, что огонь из-за ветра быстро распространился на площадь 1500 квадратных метров. Сотрудники МЧС успели спасти от пожара шесть частных домов. В ликвидации огня принимали участие более 30 пожарных, 12 добровольцев и восемь единиц техники.

«При особом противопожарном режиме виновнице грозит штраф от 10-20 тысяч рублей», - добавили в пресс-службе МЧС.

Особый противопожарный режим в Ростовской области действует с 28 апреля по 20 октября.

Ранее в Воронежской области спасатели потушили крупный природный пожар. Огонь с сухой травы перекинулся на пять жилых домов, 21 надворную постройку и три автомобиля. В результате ЧП никто не пострадал.

Пожары МЧС РФ
17 сентября 2024, 10:45
Водителя каршеринга задержали в Москве после смертельного ДТП с детьми
Пресс-служба Следственного комитета
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В столице задержали водителя каршеринга, который накануне сбил двух детей. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК.

В ближайшее время мужчину доставят в подразделение ведомства, добавили в пресс-службе.

В настоящее время криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, назначили необходимые экспертизы и допросили свидетелей. По факту ДТП возбудили уголовное дело.

В результате наезда мальчик 2012 года рождения погиб на месте. Девочку 2011 года рождения госпитализировали.

Автомобилист сбил детей на Планерной улице накануне вечером. Известно, что машина проехала на запрещающий сигнал светофора.

Прокуратура опубликовала видео с места аварии.

Дети ДТП Водители Москва

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