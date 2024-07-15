15 июля 2024, 01:41

В тушении пожара под Новороссийском задействуют два Ка-32 и Ил-76

РИА «Новости»
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Минобороны и МЧС России направят на тушение пожара под Новороссийском два вертолета Ка-32 и самолет Ил-76. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба по Краснодарскому краю.

«С утра прибудут <…> два вертолета К-32, предоставленные Минобороны РФ, и самолет Ил-76 МЧС России», - отметили в оперативном штабе.

До настоящего момента в борьбе с огнем принимали участие два вертолета Ка-32 и один Ми-8. Они выполнили 19 сбросов воды. Ми-8 пришлось приостановить работу из-за усилившегося ветра.

В борьбе с огнем задействовали более 250 человек, к месту ЧП выдвинулась аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в количестве 50 специалистов и семи единиц техники. Жителей хутора Дюрсо предупредили о возможной эвакуации из-за распространения огня.

Ранее часть эвакуированных граждан пожаловались на интоксикацию продуктами горения.

Краснодар Лесные пожары МЧС РФ
15 июля 2024, 00:41
Эвакуированные в Дюрсо пожаловались на отравление продуктами горения
Пресс-служба МЧС
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От эвакуированных из-за пожара под Новороссийском граждан поступили жалобы на интоксикацию продуктами горения. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.

«Госпитализаций нет. Есть ряд обращений с жалобами на интоксикацию от продуктов горения», - рассказал Алтухов.

Пожар начался в лесном массиве в районе хутора Дюрсо. Огонь дошел до территории трех близлежащих баз отдыха - «Романтик», «Моряк» и «Строитель», он быстро распространился из-за сильного ветра.

На территории базы отдыха «Романтик» огонь охватил 11 строений. Отдыхающих заранее эвакуировали , всего - 176 человек, из них 48 детей.

Лесные пожары Депутаты Краснодарский край
14 июля 2024, 23:13
Громкоговорители в Абрау начали предупреждать жителей о возможной эвакуации
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Автомобили с громкоговорителями начали разъезжать по улицам хутора Абрау в Краснодарском крае и предупреждать местных жителей о вероятной эвакуации. Об этом сообщил штаб региона в Telegram-канале.

«По решению краевого оперативного штаба проводится оповещение - спецмашины курсируют по всем улицам населенного пункта», - написали в публикации штаба.

По его данным, ситуацию сильно усложняет сильный ветер в лесном массиве под Новороссийском, где начался пожар. Огонь движется в сторону Дюрсо. Людей призвали заранее подготовить необходимые вещи на случай эвакуации.

Ранее власти Новороссийска попросили добровольцев с мотоциклами помочь в тушении лесного пожара в районе Абрау-Дюрсо. Это необходимо для подвоза воды в гору. Площадь возгорания выросла до 42 гектаров. К тушению огня привлекли 220 человек и 50 единиц техники.

Лесные пожары Россия Эвакуации Краснодарский край
14 июля 2024, 22:47
«Не по расписанию». Пресс-служба аэропорта в Сочи прояснила ситуацию с очередями
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Огромные очереди выстроились в сочинском аэропорту. Толпа ждет посадки на свои рейсы и мучается от духоты. Среди присутствующих есть семьи с детьми. 360.ru обратился в пресс-службу воздушной гавани, чтобы прояснить ситуацию.

Там отметили, что в период с июля по август всегда наблюдался большой поток полетов и пассажиров.

«Большое количество рейсов прибывает не по расписанию, что влияет и на рейсы, прилетевшие вовремя. А если самолет прибыл не в расписании, то обслужится только в свободное время», - заявили в аэропорту.

По данным местных пабликов, люди спасались от жары подручными средствами - в ход пошли кепки и шляпы для обмахивания. Как отметили в пресс-службе воздушной гавани, в помещении поддерживают нормальную температуру.

«Мы понимаем, что сложившаяся ситуация доставляет неудобства для наших пассажиров, поэтому со своей стороны мы делаем все возможное», - объяснил источник.

Очевидец рассказал 360.ru, что обстановка уже нормализовалась.

Ранее 29 июня, 200 россиян застряли в аэропорту в Анталье. Из-за жары двое взрослых и ребенок упали в обморок.

Сочи Самолеты Россия
14 июля 2024, 22:16
Похожий на гранату предмет нашли в машине москвича на востоке столицы
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Подозрительный предмет, лежащий на иномарке во дворе жилого дома, обнаружили в районе Новогиреево в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, предмет, похожий на гранату, находится на бампере автомобиля Audi, припаркованного на Фрязевской улице. Парковка находится в 30 метрах от подъезда жилого дома.

На место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов, они ожидают прибытия саперов.

Ранее житель Москвы тоже увидел подозрительный предмет. Это случилось в парковой зоне возле строящегося храма. По его словам, он был похож на страйкбольную гранату. На место также вызвали полицейских.

Еще один странный предмет обнаружили во дворе Московского финансово-юридического университета на северо-востоке столицы 1 июля. Он походил на боевую гранату.

Иномарки Машины Москва

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