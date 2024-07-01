В Тульской области арестовали танцевавших лезгинку на братской могиле мужчин
Суворовский межрайонный суд Тульской области арестовал на 14 суток двух мужчин, которые танцевали лезгинку на мемориальном комплексе «Братская могила». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.
По ее данным, 29 июня нарушители танцевали лезгинку на мемориальном комплексе «Братская могила» в Суворове в Тульской области. Суд признал их виновными в нарушении общественного порядка и выражении явного неуважения к обществу и приговорил к административному аресту на 14 суток.
На суде фигуранты дела признали свою вину и раскаялись.
«Пояснили, что действительно танцевали лезгинку на мемориальном комплексе „Братская могила“, однако считали, что ничего противоправного они не совершают», - уточнила пресс-служба.
В начале июня в Видном в Московской области задержали мужчину, раскидавшего венки у военного мемориала. Злоумышленник, находясь в нетрезвом состоянии, осквернил памятник «Журавли» с Вечным огнем, после чего скрылся. Полиция установила личность правонарушителя и задержала его.