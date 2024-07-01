01 июля 2024, 22:01

В Тульской области арестовали танцевавших лезгинку на братской могиле мужчин

РИА «Новости»
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Суворовский межрайонный суд Тульской области арестовал на 14 суток двух мужчин, которые танцевали лезгинку на мемориальном комплексе «Братская могила». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По ее данным, 29 июня нарушители танцевали лезгинку на мемориальном комплексе «Братская могила» в Суворове в Тульской области. Суд признал их виновными в нарушении общественного порядка и выражении явного неуважения к обществу и приговорил к административному аресту на 14 суток.

На суде фигуранты дела признали свою вину и раскаялись.

«Пояснили, что действительно танцевали лезгинку на мемориальном комплексе „Братская могила“, однако считали, что ничего противоправного они не совершают», - уточнила пресс-служба.

В начале июня в Видном в Московской области задержали мужчину, раскидавшего венки у военного мемориала. Злоумышленник, находясь в нетрезвом состоянии, осквернил памятник «Журавли» с Вечным огнем, после чего скрылся. Полиция установила личность правонарушителя и задержала его.

Суд Мужчины Аресты Вандализм
01 июля 2024, 22:37
Питона нашли в Битцевском лесу в Москве
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Питона нашли среди деревьев в Битцевском лесу в Москве. Его отправили в центр реабилитации диких животных, сообщило РИА «Новости».

Начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров рассказал, что рептилия здорова.

«Найденный в парке „Битцевский лес“ питон поступил в центр реабилитации диких животных департамента природопользования. Он чувствует себя хорошо», - отметил он.

Бурмистров напомнил, что в летний период многие хозяева ходят с домашними рептилиями на прогулку, считая, что для них полезно ультрафиолетовое излучение. Однако москвичи нередко могут потерять бдительность и змеи теряются. Не исключено, что такой случай произошел и с этим питоном, добавил он.

Ранее трехметровую змею нашли на юго-западе Москвы обнаружили. На место выезжали спасатели.

Животные Парки Москва Змеи
01 июля 2024, 21:32
Женщина погибла во время урагана в Петербурге
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В Санкт-Петербурге во время мощного урагана погибла женщина. На нее упало дерево, сообщила пресс-служба МЧС России.

Несчастный случай произошел в Московском районе.

«Из-за падения дерева на проспекте Юрия Гагарина погибла женщина, еще один ребенок и женщина пострадали», - заявили в ведомстве.

Кроме того, в городе повреждены 10 легковых автомобилей. Специалисты МЧС 71 раз выезжали на места для устранения последствий разгула стихии, в том числе 67 раз на уборку деревьев.

Мощный ураган накрыл город в понедельник, 1 июля. Порывы ветра достигали 31 метра в секунду. В Невском районе в результате урагана обрушился строительный кран, но обошлось без пострадавших.

Ранее в Ленобласти погиб мужчина , управляющий гидроциклом в акватории Невы. Во время столкновения с катером он получил серьезные травмы, из-за которых позже скончался в больнице.

Санкт-Петербург Смертность Женщины Погода
01 июля 2024, 19:51
Рухнувший кран и летающий мусор. Петербург накрыла гроза с ураганным ветром
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Вечером 1 июля на раскалившийся из-за 30-градусной жары Санкт-Петербург обрушилась непогода. Сильнейший ветер поднимал клубы пыли, заставлял летать мусор со стройплощадок и даже уронил башенный кран.


Для устранений последствий непогоды городские службы перешли на усиленный режим работы.

ЧП с падением крана произошло на проспекте Большевиков в Невском районе города. Пока данных о пострадавших из-за случившегося нет.

Аэропорт Пулково из-за грозы временно перестал принимать самолеты. За время действия режима «гроза над аэродромом» (длился он примерно полчаса) на запасные аэродромы ушли три воздушных судна, уточнило РИА «Новости».

Санкт-Петербург Ленинградская область
01 июля 2024, 18:29
Вооружились кувалдой. В Подмосковье ограбили дом бывшего гендиректора «Росгосстраха»
РИА «Новости»
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В Московской области группа неизвестных ограбила дом бывшего генерального директора «Росгосстраха» и сооснователя ВСК Дмитрия Маркарова. Об этом пострадавший рассказал 360.ru.

По словам Маркарова, в момент грабежа в доме находились его жена и теща.

«Они не пострадали, только на жену побрызгали перцовкой. Всего было трое нападавших, одеты в балаклавы и черную одежду. Они угрожали, требовали деньги. Вооружены были кувалдой и фомкой. Руки нам замотали скотчем», - сказал бывший гендиректор «Росгосстраха».

По данным Telegram-канала Baza, ЧП произошло в ночь на 30 июня в Лосино-Петровском городском округе. Они вынудили Маркарова сообщить код от сейфа с деньгами и ювелирными украшениями. Предварительная сумма ущерба составила порядка миллиона рублей. Следователи завели уголовное дело по статье «Разбой».

РБК добавил, что в заявлении в полицию Маркаров указал о хищении 500 тысяч рублей и ценностей на сумму не менее 20 миллионов.

Ранее братья-подростки ограбили пенсионера в Башкирии. Они напали сзади и били пострадавшего по голове.

Преступления Следственный комитет России

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