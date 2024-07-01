В Тульской области арестовали танцевавших лезгинку на братской могиле мужчин

По ее данным, 29 июня нарушители танцевали лезгинку на мемориальном комплексе «Братская могила» в Суворове в Тульской области. Суд признал их виновными в нарушении общественного порядка и выражении явного неуважения к обществу и приговорил к административному аресту на 14 суток.

На суде фигуранты дела признали свою вину и раскаялись.

«Пояснили, что действительно танцевали лезгинку на мемориальном комплексе „Братская могила“, однако считали, что ничего противоправного они не совершают», - уточнила пресс-служба.

В начале июня в Видном в Московской области задержали мужчину, раскидавшего венки у военного мемориала. Злоумышленник, находясь в нетрезвом состоянии, осквернил памятник «Журавли» с Вечным огнем, после чего скрылся. Полиция установила личность правонарушителя и задержала его.