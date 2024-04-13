13 апреля 2024, 21:51

В Татарстане на Волге столкнулись два грузовых парома

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В Татарстане столкнулись два грузовых парома на реке Волге, авария попала на видео. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Столкновение произошло недалеко от села Верхний Услон вечером 13 апреля. По предварительной информации, после случившегося у одного судна начало вытекать топливо в реку.

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Life опубликовал момент аварии, где за кадром слышен разговор очевидцев.

«Он не видит нас. Стой… Вот это я сел. <…> У нас солярка потекла, похоже. Да, вот наша и Волга, чистейшая», - сказал один из них.

Прокуратура уже выясняет обстоятельства столкновения двух грузовых паромов, а также проверяет соблюдение требований безопасности судовождения.

До этого в Дагестане произошло ДТП с участием трех автомобилей - пассажирской «Газели», легкового и грузового автомобилей. Три человека погибли, есть пострадавшие.

Ранее в США грузовик протаранил департамент общественной безопасности. В результате ДТП 13 человек получили ранения, а один погиб.

Прокуратура РФ Татарстан
13 апреля 2024, 22:28
Дело завели после попытки поджога здания правительства Владимирской области
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Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества общеопасным способом, совершенном из хулиганских побуждений. Его фигурантом стал поджигатель здания правительства Владимирской области, сообщила пресс-служба МВД.

«Во Владимирской области следователи органов внутренних дел возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 167 УК РФ», - написали в сообщении.

По предварительной версии, что 24 –летний житель Владимира находясь у здания госучреждения, бросил емкости с легковоспламеняющимися жидкостям в окна и припаркованные рядом автомобили. После этого загорелось одно из транспортных средств.

В результате произошедшего никто не пострадал. Мужчина пытался скрыться с места преступления. Сотрудники ФСБ России и Росгвардии оперативно его задержали.

Днем 13 апреля подозреваемый бросил одну бутылку с коктейлем Молотова в здание администрации во Владимире и две - в сторону припаркованных автомобилей. Позже появилось видео нападения.

Уголовное дело Поджоги Пожары МВД РФ
13 апреля 2024, 22:11
Зацепер погиб от удара током на крыше электрички в Москве
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На Павелецком направлении Московской железной дороги погиб человек. Его ударило током на платформе Варшавская, сообщил источник «360».

Неизвестного обнаружили на крыше вагона № 10 по направлению в центр. Он находился около токоприемника. Оперативным службам пришлось ждать отключения тока, чтобы осмотреть пострадавшего. Выяснилось, что он не выжил.

В середине февраля помощник машиниста принял группу подростков за зацеперов и избил их. Сотрудник преследовал хулиганов, сорвавших стоп-кран, но тем удалось скрыться. Он набросился на группу подростков , которые ехали в том же вагоне.

В конце марта в Москве мужчина умер от удара током от посудомоечной машины.

Мужчины Поезда Москва
13 апреля 2024, 21:49
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг 1187 сантиметров
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Уровень воды в реке Урал у Оренбурга увеличился до 11 метров 87 сантиметров. Об этом региональные власти сообщили в Telegram-канале.

«Уровень реки Урал у Оренбурга достиг 11 метров 87 сантиметров, у Орска - 699 сантиметров», - отметили в публикации.

На территории 18 муниципальных образований в 74 населенных пунктах и 38 СНТ подтопило 11 665 жилых домов и 18 669 приусадебных участков. Из опасных зон эвакуировали 13 194 человека, в том числе 220 детей. Их разместили в пунктах временного размещения.

Губернатор региона Денис Паслер ранее сообщил, что в Оренбурге зафиксировали максимальный пик паводка. К утру 13 апреля уровень реки Урал достиг отметки 11 метров 71 сантиметр. По данным МЧС, попавшее под подтопление население вакцинируют против гепатита А.

Урал Паводки Реки Наводнение в Оренбургской области
13 апреля 2024, 21:33
Жители сталинской высотки в Москве испугались газовой горелки
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Жители сталинской высотке на Котельнической набережной Москвы обратились в экстренные службы за помощью после того, как увидели огонь на одном из этажей. Об этом сообщил источник «360».

Информация поступила в 20:55. На месте ЧП работали пожарные. Выяснилось, что на 23-м этаже работали газовая горелка, которую люди приняли за очаг пожара.

Ранее сильный пожар тушили в пятиэтажном жилом доме в московском районе Выхино. Пламя охватило 10 квадратных метров коридора и кухни. В результате пострадала школьница, ее увезли в больницу. Также сообщалось об одном погибшем.

Пожар произошел в трехэтажном административном здании на Смирновской улице в Москве. Огонь охватил крышу здания после хлопка.

Пожары Москва Квартиры

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