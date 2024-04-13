В Татарстане на Волге столкнулись два грузовых парома
В Татарстане столкнулись два грузовых парома на реке Волге, авария попала на видео. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Столкновение произошло недалеко от села Верхний Услон вечером 13 апреля. По предварительной информации, после случившегося у одного судна начало вытекать топливо в реку.
Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.
Life опубликовал момент аварии, где за кадром слышен разговор очевидцев.
«Он не видит нас. Стой… Вот это я сел. <…> У нас солярка потекла, похоже. Да, вот наша и Волга, чистейшая», - сказал один из них.
Прокуратура уже выясняет обстоятельства столкновения двух грузовых паромов, а также проверяет соблюдение требований безопасности судовождения.
До этого в Дагестане произошло ДТП с участием трех автомобилей - пассажирской «Газели», легкового и грузового автомобилей. Три человека погибли, есть пострадавшие.
Ранее в США грузовик протаранил департамент общественной безопасности. В результате ДТП 13 человек получили ранения, а один погиб.