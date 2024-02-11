«В следующий раз вообще прибью». Житель Красной Поляны набросился с молотком на собаку

Пообещал прибить «Собаки Белка и Стрелка, две собачки бездомные. Их подкинули в том году летом на волонтерские дома в Красной Поляне. Собак стерилизовали по программе ОСВВ. Это стерилизация, вакцинация, чипирование собачек. <…> Собаки с бирками на ушках никому не мешают. Спускаются часто шакалы, собаки начинают лаять», - сообщила Каширина.

Мужчина напал на Белку рано утром 11 февраля на Ачишховской улице, 59/2. С записи камер видеонаблюдения видно, как житель выбежал с металлическим молотком во двор и ударил собаку.

Нужна максимальная огласка Собеседница «360» сообщила, что заявление в полицию по факту случившегося уже подали.

«Мы хотим максимальной огласки. <…> Нам помогают сейчас в Москве приют, в Питере приют. В общем, стараемся, как можем, чтобы человек понимал, что это безнаказанным не останется, <…> чтобы человек понес наказание, чтобы больше такого не повторилось», - подчеркнула Каширина.

Она добавила, что сейчас ищет собак в Красной Поляне, однако найти их следы пока не удалось. Животные могли испугаться и спрятаться. Белка вовсе может быть ранена, так как, судя по видео, удар пришелся либо по тазобедренной части, либо по спине.

«Они две сестренки, они с самого начала еще щеночками бегали, так они и вместе, скорее всего. <…> Спрятались. Дай бог, она жива. Не можем найти», - заключила волонтер.

Ранее житель Санкт-Петербурга в нетрезвом состоянии убил собаку своей возлюбленной. Злоумышленник ударил животное ножом.