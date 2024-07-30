В Симферополе эвакуировали посетителей торгового центра
Посетителей эвакуировали из торгового центра «Лоцман» в Симферополе из-за задымления. Возгорание произошло на третьем этаже здания, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.
«Огонь охватил 500 квадратных метров, частично обрушилась кровля», - уточнили в ведомстве.
Информация о задымлении в торговом центре на улице Севастопольская поступила в 20:25. К месту происшествия направили пожарно-спасательные подразделения.
Из торгового центра эвакуировали свыше 130 человек, никто не пострадал. Сейчас на месте работают 70 специалистов и 29 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.
Ранее на юге Москвы спасатели эвакуировали посетителей торгового центра «Каширская плаза». Экстренные меры приняли после того, как сработала сигнализация.