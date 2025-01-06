В сгоревших бытовках в Новой Москве нашли тело человека

Пожар произошел в ночь на 6 января. В Летове загорелись четыре стоящие в ряд бытовки. На снятых МЧС кадрах виден густой дым и открытый огонь.

К месту происшествия выехали 27 специалистов и шесть единиц техники. Во время тушения огня спасатели наткнулись на тело человека без признаков жизни. Возгорание удалось полностью ликвидировать. Причину пожара установят специалисты.

Крупный пожар произошел в Кировской области. В поселке Кильмезь сгорел деревянный многоквартирный дом, МЧС показало кадры тушения. Открытый огонь охватил 480 квадратных метров. Трое из 11 жильцов успели выйти наружу, еще семеро погибли. Местонахождение еще одного человека выясняется.