В Севастополе придумали, как избежать отключения света в жилых домах
Подачу электроэнергии в торговые центры и другие крупные предприятия Севастополя будут при необходимости поочередно выключать, чтобы дать свет в жилые дома. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«Сейчас отключен ТЦ SeaMall, на очереди - ТЦ „Муссон“. Также ограничена подача энергии на крупные строительные площадки», - уточнил он.
Развожаев попросил бизнес отнестись к этому шагу с пониманием, назвав меру вынужденной. В Севастополе продолжают действовать ограничения по мощности электроэнергии из-за высокой температуры воздуха.
Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о введении в республике веерных ограничений электроэнергии.
Эксперт по энергетике Игорь Юшков призвал навести порядок в сетевом хозяйстве регионов, чтобы избежать новых энергетических коллапсов.