В Сети появились сообщения о взрыве газового баллона на борту Embraer 190

На сайте самого информагентства сообщений об этом нет.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил , что на хвосте разбившегося самолета нашли странные отметины, похожие на следы от обстрела или взрыва с поражающими элементами.

Один из выживших пассажиров рассказал 360.ru , что перед крушением слышал взрыв на борту. Однако официальных подтверждений того, что взрыв действительно был, пока не поступало.

Самолет Embraer 190 направлялся из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжить смогли только 29 человек, в том числе 10 россиян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем национального траура.