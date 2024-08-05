05 августа 2024, 02:15

В Саратовской области неадекват похитил 9-летнего мальчика

РИА «Новости»
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В городе Балаково Саратовской области неизвестный мужчина похитил девятилетнего мальчика. Местные жители искали ребенка несколько часов, сообщил Telegram-канал Shot.

«Неизвестный лысый мужчина вчера около десяти вечера подошел к девятилетнему Никите на улице Чапаева в городе Балаково и увел его в неизвестном направлении со словами: „В 9:00 домой пойдешь, переживать будут“», - написал канал.

Узнавшие о произошедшем местные жители организовали поиски мальчика в ближайших районах. Позже знакомый похитителя сообщил о его месте проживания.

Полицейские задержали подозреваемого в его квартире. Там же находился ребенок. По предварительной информации, его жизни ничего не угрожает.

Кроме того, местные жители рассказали, что странный мужчина постирал мальчику вещи.

В конце июня в Санкт-Петербурге неизвестный мужчина пытался похитить школьника во дворе жилого дома, затащив его в машину. Мальчик сопротивлялся, за что получил от похитителя несколько подзатыльников. Ребенка спасла проходившая мимо женщина.

Саратов Задержания Дети Волонтеры Мужчины Полиция
04 августа 2024, 22:25
Появилось видео с места стрельбы по самокатчикам в Москве
РИА «Новости»
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Стрельба произошла в Верхнем Михайловском переулке в Москве. В ходе конфликта с самокатчиками мужчина выстрелил в них из пневматического оружия. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Установлена личность стрелявшего - это 42-летний местный житель», - отметили в ведомстве.

Симоновская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств. Также по данному факту проводится процессуальная проверка.

Мужчина устроил стрельбу по самокатчикам на юге Москвы вечером 4 августа. Стрелка разозлила компания на самокатах и он решил открыть огонь по люд ям. По предварительным данным, ранения спины получили двое самокатчиков.

Ранее в Бирюлеве в подъезде многоэтажного дома задержали мужчину с ружьем. Предположительно, вооруженный гражданин пытался проникнуть в чужую квартиру.

Стрельба Видео Мужчины Электросамокаты Москва
04 августа 2024, 21:58
Страйкбольная граната взорвалась в руках у ребенка в Твери
Pxhere
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Страйкбольная граната взорвалась в руках шестилетнего мальчика в Твери. Снаряд ребенку подарил его дедушка, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, взрыв произошел на детской площадке в Заволжском районе города. Мальчик активировал спортивный снаряд «игровая граната» для военно-тактической игры страйкбол. В результате ребенок получил мелкие ожоги.

Мальчика доставили в областную детскую больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи назначили проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Москве в руках девятилетнего ребенка взорвался игрушечный брелок в виде гранаты. Ребенка госпитализировали с повреждениями рук и ног.

До этого стеклянная бутылка взорвалась в руках шестилетнего мальчика в 4-м Стрелецком проезде в Марьиной Роще. Ожогов он не получил.

Дети Взрывы
04 августа 2024, 21:42
Россиянину повредили мозг во время пластики лба
Freepik
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Хирурги клиники «Эталон» в Москве повредили мозг жителю Ленинградской области в ходе пластической операции. Он обратился к медикам с просьбой скорректировать лоб, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, во время операции хирург допустил ошибку и повредил пациенту оболочку головного мозга. После этого в клинику вызвали скорую помощь.

Медики экстренно госпитализировали пострадавшего. В ходе обследования у него выявили проникающую черепно-мозговую травму, кровоизлияние и ушиб мозга средней тяжести. Сейчас мужчина находится реанимации, он может остаться инвалидом.

Уточняется, что в клинике «Эталон» уже побывали правоохранители. Он выяснили, что операцию проводил внештатный сотрудник.

Ранее вдова скончавшегося продюсера Петра Гаврилова заподозрила врачей клиники пластической хирургии IQ Plastique Тимура Хайдарова в фальсификации диагноза своего бывшего мужа.

Врачи Мужчины Пластические операции Москва
04 августа 2024, 21:37
Крупный пожар разгорелся на складе под Архангельском
РИА «Новости»
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Огнеборцы локализовали крупный пожар, охвативший склад в Северодвинске под Архангельском. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Северодвинске огонь охватил 3000 квадратных метров здания. Предварительно, внутри находятся кислородные баллоны», - сказано в сообщении.

Тушением возгорания занимались более 40 специалистов и 12 единиц техники. В настоящий момент пожарным МЧС удалось ликвидировать открытое горение.

Ведомство также уточнило, что внутри склада хранились строительные материалы.

Ранее крупный пожар вспыхнул в Ростовской области , где загорелся склад автопокрышек в Азове. Площадь возгорания достигла пяти тысяч квадратных метров, на место прибыли 90 специалистов МЧС и 27 единиц техники, а позже был направлен пожарный поезд.

Пожары МЧС РФ Архангельская область

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