В Санкт-Петербурге автобус рухнул в Мойку после ДТП
На набережной Мойки в Санкт-Петербург автобус упал в воду после ДТП. О происшествии сообщила «Фонтанка».
По предварительным данным, автобус врезался в два автомобиля, затем пробил ограду и рухнул в реку.
Издание опубликовало кадры очевидцев, на которых видно лишь крышу транспортного средства и людей, которые пытаются вытащить пострадавших из тонущего автобуса.
На место происшествия прибыли экстренные службы. Спасатели делают массаж сердца пострадавшим прямо на крыше затонувшего автобуса, сообщил Shot.