В Салехарде огонь охватил склад «Почты России» на площади 160 квадратов

«Угрозы соседним зданиям нет», - отметили в ведомстве.

Огонь тушат 34 специалиста и восемь единиц техники.

На видеозаписи, которую предоставили в МЧС, можно увидеть, что из помещения валит густой темный дым. На других кадрах пожарные с фонарями осматривают здание склада изнутри, а на заднем плане заметны языки пламени.

В пресс-службе МЧС ЯНАО сообщили Ura.ru , что возгорание произошло на Гаражной улице. Пламя бушует на площади 160 квадратных метров.

Ранее в пятницу в Луганске вспыхнул пожар на кондитерском складе. Огонь охватил площадь 200 квадратных метров. В МЧС сообщили, что на место происшествия выехали 27 огнеборцев и пять единиц техники.