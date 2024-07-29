В РЖД назвали количество пострадавших при сходе поезда под Волгоградом

«Всего госпитализированы 16 человек, из них 13 взрослых пассажиров, один ребенок и два проводника», - заявили представители компании.

В общей сложности в поезде № 491 Казань - Адлер ехали 803 человека, из них около 140 получили легкие травмы - ссадины и ушибы. РЖД сообщили, что им не потребовалась госпитализация.

При столкновении поезда Казань - Адлер с КамАЗом в Волгоградской области пострадали 16 человек, в том числе двое проводников. Их доставили в больницу, сообщила пресс-служба РЖД.