22 января 2025, 19:42

В руках российского курсанта взорвалась американская мина

РИА «Новости»
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Мина американского производства взорвалась в руках у курсанта, посетившего выставку ко Дню военного инженера во Владивостоке. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Выставка проходит проходящая на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове. Днем 21 января курсант 2-го курса заинтересовался американской миной, лежащей на столе среди экспонатов.

Юноша взял мину в руку, и в этот момент раздался взрыв. По предварительным данным, курсант получил минно-взрывные травмы и множественные слепые ранения обеих кистей, бедер и шеи. Как уточнил источник РЕН ТВ , раны оказались несерьезными, лечение молодой человек пройдет на дому.

На место происшествия прибыли полицейские, идет проверка.

Ранее в Подмосковье школьник остался без пальцев из-за петарды. Мальчик возвращался домой после вечерней тренировки в школе олимпийского резерва вместе со своими сверстниками. В какой-то момент они решили запустить петарды, которые были у них с собой, одна из них взорвалась в руке пострадавшего сразу же после поджигания.

Выставки Военные Взрывы Владивосток
22 января 2025, 19:40
Из танкера «Волгонефть-239» откачали половину мазута
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Половину мазута, который находился на танкере «Волгонефть-239» у мыса Панагия, откачали. Об этом сообщил пресс-служба Минтранса России.

«Специалисты Морспасслужбы откачали из кормовой части танкера 727 тонн мазута, что составляет чуть более 50% всего груза, находящегося на борту», - отметили в пресс-службе.

Вчера специалисты Морской спасательной службы завершили откачку первого из четырех танков и приступили к нагреву второго. Сегодня утром температура груза в нем достигла таких значений, что появилась возможность непрерывной откачки. К этому моменту битумовозы уже совершили 12 рейсов.

Работы ведутся круглосуточно и должны быть завершены до конца января.

В результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» во время шторма в Керченском проливе произошел разлив мазута. На берегу Азовского моря в Славянском районе Краснодарского края уже собрали 1,2 тонны нефтепродуктов и загрязненных водорослей. Движение судов закроют в районе кормы танкера «Волгонефть-212».

Ранее в Росрыболовстве оценили безопасность черноморской рыбы после разлива мазута.

Россия Работа Крушение танкеров в Керченском проливе
22 января 2025, 18:57
Меняйло отреагировал на спор своего сына с полицейским
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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что ситуацию вокруг спора его сына с полицейским «раскачали на пустом месте». Об этом чиновник написал в Telegram-канале.

По его словам, конфликт между сыном и инспектором действительно был, но его удалось урегулировать на месте. Никого из сотрудников полиции не уволили, подчеркнул Меняйло.

«Сотрудники исполняли свои обязанности и никаких претензий к ним нет и не было», - написал он.

Чиновник напомнил, что его сын - кадровый офицер, и с первых дней спецоперации он находится при исполнении воинского долга.

«Домыслы о том, что мой сын - мажор, отсиживающийся в тылу, пусть остаются на совести тех, кто их транслирует», - добавил Меняйло.

В сентябре прошлого года в Северной Осетии задержали на 48 часов министра труда и социального развития Алину Айдарову в рамках расследования дела о превышении должностных полномочий ее сотрудниками.

Чиновники Полиция
22 января 2025, 17:25
В ста метрах от дома. В приморском Дальнереченске тигрица вышла на окраину города
РИА «Новости»
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Тигрица напала на бродячую собаку на окраине Дальнереченска в Приморском крае. Хищница, скорее всего, унесла добычу в лес. Об этом сообщила пресс-служба Центра «Амурский тигр».

«Коллеги из охотнадзора Приморского края работают на месте, ситуация находится под контролем», - добавили специалисты.

В местных пабликах уточнили, что тигрица могла находится на расстоянии приблизительно 100 метров от ближайших жилых домов.

Несколько дней назад рыбаки столкнулись с неожиданным препятствием возле села Ракитное в Дальнереченском районе. Глубокой ночью недалеко от их машины встал тигр, вышедший из леса. Однако хищного зверя не привлек автомобиль, он постоял около минуты и после этого удалился обратно в лес.

А до этого все в том же районе тигр растерзал рыбачившего жителя села Зимники. После этого зверь долго не подпускал людей к своей добыче и пытался съесть убитого. На следующий день агрессивного тигра нашли с помощью ловушек и ликвидировали.

Приморье Животные
22 января 2025, 17:19
Душил и угрожал ножом. Водитель такси — о нападении пьяного пассажира в Москве
Соцсети
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В Москве пассажир грозился убить водителя такси. Подробно о нападении 360.ru рассказал сам пострадавший.

По его словам, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Он заказал такси от станции метро «Таганская» в Раменское. Сначала злоумышленник стал давить на водителя психологически, а затем потребовал остановить машину за 15 минут до пункта назначения.

«В конце он начал конфликт. Просто я не знал, что сделать. Что-то сделать невозможно, на дороге остановиться невозможно. Угрожал, и нож показал. Остановил. Сказал: „Сейчас убью“», - пожаловался таксист.

Он подтвердил, что мужчина пытался его душить. Потерпевший сообщил о случившемся в «Яндекс Такси», но там ответили, что ничем помочь не могут. Водитель собирается обратиться в полицию.

Таксист добавил, что пассажир был пьян.

«Пьяный был. В машине тоже пил, я не разрешил», - отметил водитель.

В распоряжении 360.ru оказались кадры из автомобиля. На них видно, как пассажир схватил водителя за горло и пообещал вырвать кадык, пытался взяться за руль, потом потребовал остановить авто и достал складной нож.

Такси Водители Москва

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