08 июля 2024, 12:36

В Ростовской области частично ограничат подачу электроэнергии на предприятия

РИА «Новости»
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В Ростовской области частично ограничат подачу электроэнергии на предприятия, чтобы минимизировать отключения в жилых домах. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«По заключению специалистов, риски перегруза и отказа электрооборудования не снижаются. Поэтому не исключен повторный ввод режима временных отключений. Задача - не допустить еще более серьезных аварийных ситуаций», - отметил он.

При этом губернатор отметил, что ограничения не повлияют на работу объектов промышленности.

Также Голубев рассказал, что самая сложная ситуация сложилась в Таганроге и Неклиновском районе, где из-за чрезмерных нагрузок произошли аварии на ЛЭП. Ведутся восстановительные работы.

Губернатор подчеркнул, что получает регулярные доклады о ситуации, и пообещал информировать о новых шагах.

Неделю назад врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что регион столкнулся с риском дефицита электроэнергии.

Электричество Промышленность
08 июля 2024, 12:59
Аттракцион с детьми рухнул в Дагестане
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В Хасавюртовском районе обрушились качели вместе с находившимися на них детьми. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана.

«Предварительно, 7 июля 2024 года, в селе Куруш Хасавюртовского района произошло падение передвижного аттракциона, в котором находились дети», - сообщили в ведомстве.

Местные Telegram-каналы опубликовали фото и видео с места происшествия.

Предположительно, при происшествии никто не пострадал. Прокуратура проведет проверку и оценит, насколько аттракцион соответствовал требованиям безопасности.

Следственный комитет проведет доследственную проверку, после которой примет процессуальное решение.

Ранее в Саратовской области женщина погибла , выпав из кабинки колеса обозрения.

Дагестан Дети
08 июля 2024, 10:40
Работу мессенджера WhatsApp в Дагестане замедлили
Global Look Press
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Работу мессенджера WhatsApp замедляют в Республике Дагестан из-за призывов к экстремистским акциям. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Администрации WhatsApp направлялись требования пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях, но они были проигнорированы», - сообщил он.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов осудил сторонних наблюдателей, начавших травить жителей региона после трагических событий 23 июня. Он напомнил, что жители республики дали отпор террористам и проявили преданность ценностям добра и мира, и призвал не смешивать всех дагестанцев с преступниками.

Согласно последней информации, в результате ЧП погибли 22 человека - пять гражданских лиц и 17 полицейских. Силовики ликвидировали пятерых боевиков, причастных к этим терактам.

WhatsApp Дагестан
08 июля 2024, 09:36
Суд вернул адвокатский статус защитнику экс-полицейского по делу Голунова
РИА «Новости»
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Хамовнический районный суд Москвы восстановил статус адвоката Алексея Коврижкина, который защищал бывшего сотрудника МВД Игоря Ляховца — фигуранта уголовного дела о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщил «Коммерсант».

Уголовное дело возбудили в отношении следователей по особо важным делам ГСУ Следственного комитета полковника Сергея Дубинского и майора Андрея Тринева. Их признали виновными во взяточничестве.

На стадии следствия Коврижкин защищал бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД по Западному административному округу Игоря Ляховца. Представители адвокатского сообщества заключили, что правозащитник нарушил Кодекс профессиональной этики и закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», так как он сотрудничал с ФСБ.

Суд отменил решение квалификационной комиссии Адвокатской палаты Москвы, которая признала дисциплинарный проступок в действиях юриста Алексея Коврижкина и лишила его адвокатского статуса на два года.

Журналиста Голунова задержали в центре столицы в 2019 году. Полицейские обыскали мужчину и якобы обнаружили в его сумке свертки с запрещенными веществами. По версии следствия, экс-правоохранители избивали журналиста и подбросили ему наркотики. Преступников приговорили к тюремным срокам в мае 2021 года.

Хамовнический районный суд Москвы восстановил статус адвоката Алексея Коврижкина, который защищал бывшего сотрудника МВД Игоря Ляховца - фигуранта уголовного дела о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщил «Коммерсант».

Иван Голунов Суд Адвокаты Москва
08 июля 2024, 09:26
Площадь пожара в бухте Инал под Геленджиком выросла до гектара
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Пожар в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края распространился уже на площади в гектар. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном главке МЧС.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел в Джубгском лесничестве и Лермонтовском участковом лесничестве. Почти 80 сотрудников РСЧС прибыли на 12 спецмашинах для тушения возгорания.

Накануне площадь полыхающей сухой травы в бухте Инал составляла примерно три тысячи квадратных метров. Угрозы, что пламя перекинется на жилые дома, не было.

Спустя какое-то время огонь распространился уже на площади в шесть тысяч квадратных метров. Специалисты начали эвакуировать людей из ближайших баз отдыха. Лес мог загореться из-за действий туристов , которые выпустили сигнальные ракеты.

Пожары Краснодар Лесные пожары МЧС РФ

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