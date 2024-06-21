21 июня 2024, 20:45

В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение на складе МВД

РИА «Новости»
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Пожарные ликвидировали открытое горение складов в Ростове-на-Дону, где, предположительно, находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД России. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

«Открытое горение на Вятской улице ликвидировано», - написал он Возгорание складов произошло вечером 20 июня на Вятской, 67в. По данному адресу, если верить открытым источникам, находится база МВД.

Площадь возгорания на складах составила 700 квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг. По данным местных властей, никто не пострадал.

На месте ЧП сейчас находится заместитель по вопросам ГО и ЧС Алексей Потешкин. Угрозы распространения огня на жилые помещения не возникло. Причины возгорания устанавливаются.

Пожары МВД РФ
21 июня 2024, 19:32
Расследовать крушение Robinson R66 в Амурской области будут МАК и Росавиация
Global Look Press
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Расследованием крушения вертолета Robinson R66 в Амурской области занялись Межгосударственный авиационный комитет и Дальневосточное МТУ Росавиации. Об этом заявил в Telegram пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Выяснять все обстоятельства и причины ЧП будут в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ, подчеркнул он.

Информация о расследовании крушения Robinson R66 с регистрационным номером RA-07430 также появилось на официальном сайте МАК. В пресс-службе комитета ТАСС заявили, что сформировали специальную комиссию и она уже приступила к работе.

Вертолет с пилотом и тремя пассажирами, разбился 20 июня примерно в 117 километрах к северо-западу от аэропорта Зея. Поиском его с воздуха занимались специалисты Дальневосточного МТУ Росавиации. Также в операции участвовала группа спасателей на борту вертолета Ми-8.

«Ключевая цель расследования - установление причин авиационного происшествия и принятие мер по их предотвращению в будущем», - подчеркнул Кореняко.

Вертолеты
21 июня 2024, 18:07
Попавшая в больницу Казани пациентка с ботулизмом пришла в сознание
РИА «Новости»
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Проходящая лечение от ботулизма в инфекционной больнице Казани женщина пришла в сознание, но пока остается в тяжелом состоянии. Об этом 360.ru рассказал муж пациентки.

Он сообщил, что жена съела салат лобио с фасолью на работе в минувшую пятницу. Все выходные проспала, а утром в понедельник начала задыхаться, а ее речь стала бессвязной.

«Сразу вызвали скорую. По симптомам сначала подумали на отравление или инсульт. Отправили на МРТ, а там врач подошел и говорит, что есть еще люди с такими же симптомами и это ботулизм», - рассказал собеседник 360.ru.

Муж пациентки добавил, что после диагноза женщину срочно забрали в реанимацию инфекционной больницы, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам мужчины, пациентке провели трахеостомию - вставили в горло трубку, чтобы она могла дышать при помощи аппарата.

По последним данным, в больницах Казани лечение от ботулизма проходят 14 человек. Заболевших также выявили в Москве, Московской области и Нижнем Новгороде.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что всего в медицинских учреждения находится 301 человек с ботулизмом , из которых 43 подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Все заболевшие ели салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке производителя ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе»). Руководство компании, а также фирмы-поставщика продукции взяли под домашний арест по уголовному делу о сбыте опасной продукции. Еще одним обвиняемым стал повар, который занимался фасовкой. Он находится в СИЗО.

Больницы Казань Ботулизм Случаи ботулизма в России
21 июня 2024, 17:28
Родители утонувшей в Сочи девушки выехали на опознание
РИА «Новости»
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К опознанию найденного сотрудниками МЧС тела молодой девушки в акватории Черного моря привлекли родителей пропавшей во время шторма 16 июня уроженки Липецкой области Дианы. Об этом 360.ru рассказала близкая подруга семьи Лариса.

Она пояснила, что мать пропавшей отправилась в Сочи еще полтора дня назад, а отец на машине выехал только в пятницу, 21 июня.

«Нам сказали, вскрытие проведут в Ростове-на-Дону, там же проведут кремацию. Урну с прахом доставят в Усмань», - заявила Лариса.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что результатов опознания еще нет, но, судя по кадрам, которые разошлись по Telegram-каналам, спасатели нашли тело Дианы.

Приехавшую на отдых с двумя приятелями 20-летнюю девушку смыла гигантская волна. Компания в этот момент находилась на сочинском пляже «Ривьера».

По словам родных девушки, в море ее затянул друг Денис, а второй мужчина - Андрей - предупреждал, что заходить в воду во время шторма опасно.

«Думаю, что вина на ее спутниках есть. Они взрослее и должны контролировать процесс», - заявила Лариса, комментируя случившееся.

О найденном в Черном море теле девушки пресс-служба МЧС сообщила вечером в минувший четверг, 16 июня. В ведомстве не исключили, что тело принадлежит пропавшей 16 июня 20-летней туристке. Личность погибшей установят в рамках процедуры опознания.

Черное море Сочи МЧС РФ Шторм
21 июня 2024, 17:00
Соучастника расправы над Михаилом Кругом будут судить еще за три убийства
РИА «Новости»
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Один из участников расправы над шансонье Михаилом Кругом Александр Агеев пойдет под суд за еще три убийства. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, Агеева уже доставили из колонии в Тверь. Его обвинили в трех заказных убийствах, которые совершила ОПГ «Тверские волки» в Тверской области в 2001 году. Жертвами стали бизнесмен, директор автосервиса и местный криминальный авторитет.

Заседание назначили на 25 июня. Помимо Агеева, на скамье подсудимых окажутся и другие члены преступной группировки.

Убийца шансонье отбывает пожизненное заключение. Несколько месяцев назад он просил отправить его в зону спецоперации, но ему отказали.

СК восстановил картину произошедшего в доме Круга. Преступники намеревались лишь похитить антиквариат и ценности, но музыкант с семьей вернулся домой внезапно, застав грабителей врасплох.

Убийства Суд

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