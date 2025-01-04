В Росавиации начали расследование экстренной посадки самолета в Шарм-эль-Шейхе

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Комиссия Уральского межрегионального территориального управления Росавиации приступила к расследованию происшествия с самолетом Airbus A321 neo. Борт вылетел из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург 3 января, но вернулся в Египет из-за отказа двигателя.

На борту было 243 человека, при посадке никто не пострадал. Пассажиров лайнера отправили в Россию резервным воздушным судном.

«Ключевая цель расследования - установление причин инцидента и принятие мер по их предотвращению в будущем», - подчеркнул Кореняко.

Ранее появилось видео, снятое на борту самолета перед экстренной посадкой. Пассажиры старались сохранять спокойствие, а бортпроводники показывали, как принять безопасную позу.