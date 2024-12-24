24 декабря 2024, 20:38

В Реутове пенсионерка спалила автомобиль полицейского

РИА «Новости»
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В Реутове две пенсионерки подожгли автомобиль сотрудника полиции. Женщины думали, что помогают обезвредить мошенников. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

По данным правоохранителей, около часа ночи 19 декабря сотрудник полиции приехал по вызову 80-летней женщины, сообщившей о краже шубы. Пока он брал объяснения «потерпевшей», его автомобиль, припаркованный у подъезда, подожгла 73-летняя знакомая женщины.

Позже пенсионерки признались, что действовали по телефонным указаниям неизвестных, представившихся сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленники потребовали от пожилых женщин оказать помощь при задержании мошенников. Причем по их указке одна из пенсионерок перевела свои 200 тысяч рублей на некий «безопасный» счет.

Кроме того, в прокуратуре рассказали о еще одном случае поджога в тот же день. В Балашихе 19-летний парень поджег пиротехнику в отделении банка. Он так же действовал под внушением телефонных незнакомцев.

В ведомстве заявили, что в результате этих происшествий никто не пострадал. Правоохранители контролируют установление обстоятельств поджогов.

«Городские прокуроры контролируют установление всех обстоятельств произошедшего, а также результаты расследования уголовных дел по данным фактам», - отметили в пресс-службе.

Сообщения о поджогах в ТЦ, банках и МФЦ поступают последние несколько дней из разных городов России. Один из последних поджогов произошел в Серпухове. Пожилая женщина принесла в торговый центр на Борисовском шоссе коробку с салютом и подожгла ее.

Задержания Уголовное дело Банки Поджоги Мошенничество Женщины Реутов Россия Балашиха Полиция
24 декабря 2024, 20:09
Пенсионерка подожгла коробку с фейерверком в ТЦ Серпухова
РИА «Новости»
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Пожилая женщина едва не устроила пожар в торговом центре Серпухова. Полицейские задержали местную жительницу за нарушение общественного порядка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть поступило сообщение о задымлении в торговом центре, который находится на Борисовском шоссе. Оказалось, что пенсионерка подожгла пиротехническое изделие.

Источник источника РЕН ТВ утонил, что злоумышленница установила коробку с салютом возле банкомата и подожгла ее. Обошлось без пострадавших. Нарушительницу доставили в местное отделение полиции.

«По предварительной информации, гражданка могла совершить противоправные действия в результате воздействия на нее телефонных мошенников», - отметили в МВД.

В ряде городов России ранее происходили поджоги банкоматов , а также взрывы петард в торговых центрах и других местах массового скопления людей. Чаще всего в совершении этих преступлений были замечены пожилые люди.

Поджоги Серпухов
24 декабря 2024, 20:08
Подросток провалился под лед на Химкинском водохранилище
РИА «Новости»
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На Химкинском водохранилище 10 подростков вышли на лед, один из них провалился в воду. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Человек в опасности, тонет», - заявил он.

Подростков обнаружил катер Московской городской поисково-спасательной службы.

«Обнаружена группа подростков. <…> При нашем приближении покинули лед и побежали в сторону берега», - заявили спасатели.

По словам очевидцев, один из подростков провалился в воду по колено. Товарищи помогли ему выбраться, после чего компания разбежалась в разные стороны.

Ранее мужчина провалился под лед в районе Коптево. Это произошло на Большом Головинском пруде. Мужчина выбрался из воды самостоятельно и отправился домой. Помощь медиков ему не потребовалась.

Спасатели
24 декабря 2024, 19:48
«Извинения мне не нужны». Пострадавшая на балете «Щелкунчик» решила проучить обидчиц
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Пострадавшая на балете «Щелкунчик» в Кремлевском дворце девушка-трейдер Ольга намерена добиться наказания для напавших на нее подростков. В беседе с 360.ru она рассказала, что сейчас работает с адвокатом.

«Мы даем делу ход», - подчеркнула она.

Пострадавшая рассказала, что все девушки, напавшие на нее, по виду несовершеннолетние. Всего подростков было трое.

Напали сзади и вцепились в волосы Ольга рассказала, что конфликт произошел из-за того, что она хотела сфотографироваться в том же месте, что и девушки.

«Антракт подходит к концу. Я говорю: „Девчонки, вы не могли бы быстрее? Мы тоже хотим сфотографироваться“. На что мне сказали: „Будешь стоять столько, сколько нужно“. Я, конечно, сдержалась. <…> Прошло еще где-то минуты четыре. Я говорю: „А вы не могли бы тогда подвинуться? Муж меня сфоткает рядом с вами, ну просто вы в кадр не попадете“. Я фразу не договорила, там посыпался мат», - рассказала она.

Когда Ольга с мужем отошли метров на 10–15, две обидчицы набросились на нее сзади. Все, что успела услышать Ольга, - крик мужа «отойди».

«Начались удары. Я их снимала [на видео], и это, видимо, вызвало агрессию. Когда они начали мне хамить, я хотела их как бы остановить от этого, начав снимать. Ну, это часто работает, знаете, достаешь камеру, и человек успокаивается. А здесь произошла другая реакция, неожиданная для меня», - объяснила собеседница 360.ru.

«Никакие извинения мне не нужны» По словам Ольги, ее били руками. Но муж уверяет, что девушки пытались пинать ее и ногами. Одна из девушек вцепилась ей в волосы.

Девушки, которые проверяли билеты и рассаживали гостей, сразу же среагировали и вызвали охрану. По словам Ольги, как только она написала заявление в полицию, девушек сразу же привели в отделение.

«Мне не нужна никакая компенсация, я не хочу забирать заявление, никакие извинения мне не нужны, потому что в данном конкретном случае я считаю, что подростки очень жестоко себя ведут и считают, что у них как будто бы больше прав, чем у взрослых или у обученных людей. Я хочу, чтобы неповадно было другим так себя вести в общественных местах», - подчеркнула трейдер.

В Кремлевском дворце в курсе случившегося, там пообещали разобраться в ситуации.

Ранее сверстницы жестоко избили девочку в школьном туалете в Котельниках. Подросток получила сотрясение мозга и внутричерепные травмы.

Адвокаты Полиция
24 декабря 2024, 18:49
В Йошкар-Оле прохожий спас женщину от разъяренного бывшего, но сам стал жертвой
Телеканал «360»
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Житель Йошкар-Олы вступился за женщину, которую избивал бывший сожитель, но сам получил несколько ударов ножом и умер на месте. Об этом сообщил источник 360.ru.

Мужчина услышал женские крики и бросился на помощь. Он увидел, как незнакомый ему человек бьет женщину, и решил вмешаться. Злоумышленник достал нож и несколько раз ударил заступника. Очевидцы и сама пострадавшая вызвали скорую помощь и полицию, но помочь мужчине было уже невозможно.

Позже источник сообщил, что у предполагаемого убийцы и женщины, которую он избивал, есть общий ребенок. Нападавшего разыскивают правоохранители.

360.ru обратился за комментарием в Следственное управление СК по республике Марий Эл, но пока не получил ответа.

Ранее житель Сочи искалечил бывшую возлюбленную , избив ее кулаками и ключами от автомобиля и оставив без глаза. Суд отправил его под стражу на два месяца.

Убийства Женщины Мужчины Республика Марий Эл

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