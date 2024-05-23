23 мая 2024, 01:08

В редакции журнала «Компания» прошли обыски

РИА «Новости»
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В редакции журнала «Компания» проводятся следственные действия. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на свой источник.

По версии собеседника журналистов, обыски в редакции могут быть связаны с делом в отношении администраторов Telegram-канала «Адские бабки».

«Силовики проверяют информацию, полученную в результате расследования деятельности админов Telegram-канала», - заявил он.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором сотрудники правоохранительных органов выносят из редакции журнала коробки.

В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы приговорил администраторов Telegram-канала «Адские бабки» Александру Баязитову и Ольгу Архарову к пяти и четырем с половиной годам колонии общего режима соответственно. Фигуранток обвинили в вымогательстве у вице-президента ПАО «Промсвязьбанк» Александра Ушакова. По версии следствия, деньги журналистки требовали деньги за блок на любые упоминания Ушакова, а также отказ публиковать порочащую информацию о нем.

Полиция
22 мая 2024, 23:15
Роженица не смогла сама выйти из наркоза после кесарева в Башкирии
РИА «Новости»
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В Башкирии поступившая на плановое кесарево сечение роженица не смогла самостоятельно проснуться после наркоза. Причиной стала мутация гена.

Об уникальном медицинском случае рассказал глава Минздрава региона Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале. По его словам, врачи готовить провести операцию под общим наркозом, так как у 30-летней пациентки была аллергия на эпидуральную и спинальную анестезию.

Само хирургическое вмешательство прошло без особенностей, родились здоровые двойняшки, но сама роженица не смогла проснуться. У нее не восстанавливалось дыхание, отсутствовали сознание и мышечная активность, поднялось давление.

«Врачи заподозрили дефицит холинэстеразы - это мутация гена, которая приводит к снижению выработки фермента, что не позволяет быстро расщепляться наркозному препарату в крови», - пояснил Рахматуллин.

Девушку удалось спасли. Врачи, используя телемедицину, провели ряд экстренных манипуляций. Ее уже выписали из роддома вместе с детьми в удовлетворительном состоянии.

Ранее искалеченная бывшим мужем Маргарита Грачева родила четвертого ребенка.

Роддома Башкирия Врачи Женщины
22 мая 2024, 22:18
«Признал вину, но не раскаялся». Избившего глухонемую таксистку мужчину будут судить в Подмосковье
РИА «Новости»
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Избитая в Подмосковье глухонемая таксистка обратилась в суд с требованием о возмещении ей морального вреда. Пострадавшая рассказала 360.ru, что напавший на нее мужчина до сих пор даже не извинился.

Сегодня, 22 мая, прошло судебное заседание по делу об избиении женщины-инвалида в Дмитрове. По словам девушки, нападавший признал вину, но не раскаялся и не извинился.

«Начали судебное дело, но так как с нашей стороны последовала исковое заявление суд принял решение дать защите время», - рассказала пострадавшая.

Она пояснила, что требует с подсудимого возмещения морального ущерба, но не назвала конкретную сумму.

«Я не хочу распространяться этой информацией», - пояснила собеседница 360.ru.

Ранее прокуратура Московской области сообщила, что 43-летний мужчина, избивший на глухонемую таксистку, отправили в СИЗО до 11 мая.

Суд Женщины Такси Инвалиды Избиения
22 мая 2024, 21:48
«Стояла колесом на ребенке». Иномарка сбила женщину с ребенком в Иркутске
Freepik
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Женщина-водитель иномарки сбила на тротуаре четырехлетнюю девочку и ее мать. Пострадавшая Ирина рассказала 360.ru подробности ДТП и заявила, что будет требовать компенсацию морального вреда с виновницы аварии.

По ее словам, все произошло 29 апреля.

«Ни у меня, ни у ребенка нервы не в порядке. Ребенок постоянно спрашивает, почему эта тетя на нас наехала», - сказала женщина.

Сейчас они с дочерью посещают врачей. Только вчера сделали энцефалограмму. Как рассказала собеседница 360.ru, в момент аварии автовладелица «стояла колесом на ребенке».

«Ребенок ехал на велосипеде впереди, я шла сзади. И она (водитель - прим. ред.), видимо, побоялась столкновения с какой-то машиной. Она завернула на тротуар, где дети ходят. И наехала на ребенка. Я успела дочу схватить… и то даже не успела. Велосипед попал по машину, а вот дочка тоже была под колесом», - вспомнила мать пострадавшей девочки.

На вопрос, принесла ли автомобилистка им извинения, Ирина ответила, что наехавшая на них женщина разговаривала с ее братом. Она признала свою вину и предложила помощь.

«Она звонила брату, спрашивала, с чем помочь. Я с ней пока не собираюсь общаться», - добавила пострадавшая.

Ирина не знает, обвинят ли женщину в случившемся, но она намерена подать на моральный ущерб.

Прокуратура Иркутской области уже взяла на контроль ход и результаты проверки по ДТП с маленькой девочкой, сообщила пресс-служба ведомства.

Дети Прокуратура РФ Больницы ДТП Иркутская область Машины
22 мая 2024, 19:20
Названа предварительная версия причины возгорания электрички в Подмосковье
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Пожар в двух вагонах электрички начался при подъезде к подмосковной станции Поварово-1. Состав затормозил благодаря сработавшему стоп-крану. Об этом 360.ru рассказали пассажиры Андрей Глетковский и Елисей Кауров.

Молодые люди подчеркнули, что после остановки на перроне станции среди пассажиров возникла паника.

«Когда подъезжали к Поварово, объявили, что нужно покинуть вагон, потому что произошло возгорание. Когда вышли, то увидели, что идет большой дым. Потом пошли к концу перрона и помогали людям спускаться», - рассказал Глетковский.

Он пояснил, что вместе с другом находился через один вагон от очага пожара.

Кауров добавил, что ожидавшие на перроне электричку пассажиры пытались сесть в горящий поезд, но их остановил машинист, который начал объяснять ситуацию.

«Когда началась суматоха, многие пошли в сторону пожара, чтобы снять видео. Остальных мы направили к концу перрона, потому что главный выход был в стороне, где стояли горящие вагоны», - добавил собеседник 360.ru.

Свидетель происшествия подчеркнул, что ему сказали, что возгорание возникло из-за короткого замыкания проводки. Сам он предположил, что кто-то бросил непотушенную сигарету.

«Там же пластик, все горит быстро. Был момент, когда скакнуло электричество, но все побежали к выходу, когда на них орать начали», - подытожил Елисей Кауров.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС рассказали, что пожар охватил два вагона и распространился на площади в 140 квадратных метров. Еще до прибытия спасателей из состава эвакуировали восемь человек. В результате происшествия никто не пострадал, а пламя быстро потушили. Проверку и установление причин возгорания начали следователи и Северная транспортная прокуратура.

Пожары Поезда

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