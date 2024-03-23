«В реанимации». Мама пострадавшей в Crocus City Hall рассказала о состоянии дочери

Читайте нас в:

Она отметила, что девушка находится в больнице.

«Состояние тяжелое, сейчас находится в больнице в реанимации», - уточнила мать пострадавшей.

Больше женщина не смогла ничего сказать.

Теракт в концертном зале произошел вечером 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» в здание Crocus City Hall ворвались люди с автоматами и открыли огонь по зрителям.

Жертвами теракта , по последним данным, стали 115 человек. Еще более 100 посетителей концерта пострадали. Из них 16 - в крайне тяжелом состоянии , в том числе один ребенок.

Силовики задержали 11 причастных к теракту. Четырех из них поймали Брянской области - на границе с Украиной. Установлено, что теракт тщательно спланировали.