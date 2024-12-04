В пяти районах Амурской области пропали свет и отопление в 20-градусный мороз
Жители пяти районов Амурской области остались без света и отопления. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным журналистов, на местной ТЭЦ случилась авария, поэтому возник дефицит мощности. Из строя вышло оборудование, которое отвечает за регулирование температуры. Люди из Ивановского, Бурейского, Константиновского, Тамбовского и Благовещенского районов пожаловались на холод в квартирах - на улице около минус 20 градусов Ремонтные работы уже начали, планируют завершить во второй половине дня. Ситуация находится под контролем у прокуратуры. Пока местным жителям рекомендовали запастись водой, потому что без энергии электронасосы могут перестать работать.
Ранее коммунальная авария произошла в Новой Москве. Жилой комплекс «Новое Внуково» оказался полностью обесточен.