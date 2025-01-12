12 января 2025, 10:09

В Пулково рассказали, когда возобновят работу аэропорта

РИА «Новости»
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Прием и отправка самолетов в Пулково приостановлены до улучшения погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани Петербурга.

«Возобновление полетов ожидается после нормализации погодных условий», - отметили в аэропорту.

В пресс-службе пообещали регулярно обновлять информацию о работе аэропорта.

Ранее ожидалось, что прием и отправка рейсов возобновятся после 9:15 , но ограничения продлили. Специалистам необходимо очистить взлетно-посадочные полосы от снега. Пассажиры могут узнать статус своего рейса на сайте аэропорта или у представителей авиакомпании.

По данным онлайн-табло Пулково, на вылет задержаны более 30 самолетов, еще девять отменены.

Накануне работу аэропортов ограничили в нескольких российских городах. Telegram-канал Baza утверждал, что власти объявили план «Ковер» из-за угрозы беспилотников. Официально эта информация не подтверждена.

Санкт-Петербург Самолеты
12 января 2025, 09:45
Пожар в психбольнице в Яхроме полностью потушили
Пресс-служба МЧС
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Возгорание в психиатрической больнице в Подмосковье потушили. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Пожар в Яхроме полностью ликвидирован», - заявили в министерстве.

Пожар в корпусе психбольницы на Вокзальной улице начался вечером 11 января. Огонь охватил площадь 1000 квадратных метров. К тушению привлекли 40 специалистов и 11 единиц техники. Спасателям удалось вывести из пожара четырех человек.

Открытое горение ликвидировали меньше чем через час. Выяснилось, что пациентов в горящем помещении не было - только рабочие. Их оперативно эвакуировал. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Работу пожарных, а также последствия возгорания сняли на видео. На роликах видно, как спасатели занимаются ликвидацией огня.

Ранее пожар произошел в жилом доме на Гранатовой улице в Кургане. Причиной возгорания стала гирлянда.

Спасатели Пожары Больницы
12 января 2025, 09:44
Куренков прибыл в Анапу
РИА «Новости»
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Глава МЧС Александр Куренков и члены федерального оперативного штаба, сформированного по поручению президента Владимира Путина, прибыли в Анапу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Штаб останется в регионе до полной ликвидации последствий разлива мазута из-за крушения танкера в Керченском проливе.

«Александр Куренков лично проконтролирует ход проведения работ, которые в круглосуточном режиме ведутся на загрязненном побережье», - отметили в пресс-службе.

Министр также проведет заседание правительственной комиссии, которая выработает дополнительные меры для скорейшей ликвидации последствий ЧП.

Ранее пятна нефтепродуктов зафиксировали в Азовском море. Выброс мазута произошел на Берлинской косе, на участке в 14,5 километров. Также мазут загрязнил пять километров побережья на косе Пересыпь. Глава Запорожской области Евгений Балицкий подтвердил, что для очистки территорий привлекли сотрудников местного главка МЧС.

МЧС РФ Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
12 января 2025, 08:23
Заблудившегося охотника спасли в Магаданской области
Пресс-служба МЧС
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В Ягоднинском округе Магаданской области спасатели и волонтеры эвакуировали заблудившегося охотника. Мужчина вышел на связь по спутниковому телефону, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

К месту происшествия на снегоходах прибыли сотрудники пожарно-спасательной части из поселка Ягодное и волонтеры.

«Дорога заняла около четырех часов, путь был осложнен высоким снежным покровом и коротким световым днем. В ожидании помощи гражданин обнаружил балок, где смог разжечь костер и согреться», - отметили в МЧС.

Поздним вечером охотника доставили в поселок. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как выяснилось, мужчина потерялся в районе реки Джелгала. Заявитель рассказал, что его друг отвез его на снегоходе к месту охоты. Однако мужчина заблудился и не смог самостоятельно добраться до точки, где его должны были забрать. К счастью, у него был спутниковый телефон.

Ранее в Серпухове пенсионерка вышла на прогулку и заблудилась. Родственники, обеспокоенные ее исчезновением, обратились в полицию. Женщину нашли на улице недалеко от деревни Паниково. Пожилая женщина рассказала, что не помнит, как оказалась так далеко от дома. Правоохранители согрели ее в патрульной машине и доставили в отделение, где ее уже ждали родные.

Спасатели Волонтеры Россия Спутниковая связь Реки
12 января 2025, 07:45
Новогодняя гирлянда спалила жилой дом в Кургане
Пресс-служба МЧС
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Пожар произошел в жилом доме на Гранатовой улице, причиной ЧП стала новогодняя гирлянда. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Огонь вспыхнул, когда отец семейства гулял с детьми, а мать занималась хозяйством. Женщина поздно почувствовала запах гари. Когда разгорелся пожар, она успела выбраться из дома через окно.

«Спасателям пришлось вручную перетаскивать хозяйское авто подальше от огня: ключи остались в доме», - отметили в пресс-службе.

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Ликвидацией пожара занимались 27 спасателей и семь единиц техники. В МЧС добавили, что в доме не было пожарного извещателя.

Ранее пожар произошел на крыше психбольницы в Яхроме. Спасатели эвакуировали из здания четырех человек - рабочих, которые занимались ремонтом. По данным Минздрава Подмосковья, медицинская помощь спасенным строителям не потребовалась.

Пациентов в горевшем корпусе медучреждения не было.

Пожары МЧС РФ

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