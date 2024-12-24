В провалившейся под лед на Байкале легковушке погиб мужчина
Легковая машина выехала на лед Мухорского залива на Байкале и затонула. Об этом сообщили в МЧС.
«Водитель внедорожника, несмотря на запрещающие знаки, выехал на лед Мухорского залива. Толщина льда не превышала 10 сантиметров», - отметили в ведомстве.
Лед треснул, поэтому в 600 метрах от берега автомобиль утонул. Спасатели позже извлекли из воды тело 47-летнего водителя машины.
В МЧС напомнили, что транспортные средства могут выезжать на лед исключительно на официально открытых ледовых переправах.
Сотрудники «Мособлпожспаса» ранее предупредили, что прочность льда на водоемах из-за перепадов температур снизилась на 25%. Спасатели призвали жителей и гостей Подмосковья соблюдать все необходимые правила безопасности на водных объектах.