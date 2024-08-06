В Приморском крае прорывало дамбу

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Утечку воды зафиксировали в районе Мясокомбината, но отмечается, что скорость потока низкая. Сейчас на месте ЧП работают спасатели: в ликвидации последствий задействовали 22 человека, пять плавсредств и семь единиц техники. Предварительно, никто не пострадал.

Для жителей соседних населенных пунктов подготовлены пункты временного размещения. В городе продолжает увеличиваться уровень воды, и специалисты прогнозируют подтопления низменных территорий, участков дорог и сельскохозяйственных угодий.

МЧС призывает жителей микрорайона Мясокомбината в Дальнереченске эвакуироваться, так как в зону подтопления попадает около 50 домов.

В начале августа вышедшие из берегов реки затопили несколько муниципалитетов Бурятии, власти региона объявляли режим ЧС.