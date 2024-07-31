31 июля 2024, 16:26

В Приморье завели дело из-за незаконного детского лагеря на острове Аскольд

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В Приморском крае завели уголовное дело из-за незаконной работы летнего лагеря на острове Аскольд, где дети жаловались на плохие условия. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее в СМИ появилась информация, что еды в столовой этого лагеря хватало не всем, в корпусах не было горячей воды, а детям приходилось мыть комнаты после предыдущей смены.

В прокуратуре заявили, что лагерь работает незаконно. Учредителями заведения являются сотрудники межрегионального фонда поддержки молодежных инициатив «Татьянин день», которым уже запрещали вести такую деятельность.

«Прокуратура по ЗАТО Фокино признала возбуждение уголовного дела по статье „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“ по факту размещения организованной группы несовершеннолетних на острове Аскольд под видом детского лагеря», - заявили в пресс-службе.

Ранее работавший с нарушениями детский лагерь закрыли в Кировской области.

Прокуратура РФ Приморье Детские лагеря
31 июля 2024, 16:31
В бургерах из красноярского общепита нашли червей
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В бургерах на вынос, купленных в одном из сетевых ресторанов общественного питания в Красноярске, обнаружились черви. Об этом сообщила в Telegram-канале депутат краевого Законодательного собрания Елена Пензина.

По данным издания « Красноярский рабочий », видео, на котором можно увидеть червяков, Пензиной прислала местная жительница. Сотрудники общепита вернули пострадавшей деньги за испорченные бургеры, но отказались выдать книгу жалоб, сообщив, что ее просто нет.

Женщина обратилась в Роспотребнадзор, который теперь разбирается в случившемся.

Ранее в Красноярском крае произошла другая ситуация, связанная с некачественной едой. Жители Минусинска массово отравились шаурмой. Пострадавшим диагностировали сальмонеллез.

Питание Роспотребнадзор Рестораны Красноярский край
31 июля 2024, 13:40
Неизвестные препараты обнаружили в прямой кишке пациента в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В ходе обследования пациента в одной из московских клиник в его прямой кишке обнаружили неизвестные препараты. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, речь может идти о наркотиках. Дополнительная информация по этому факту уточняется, добавил собеседник 360.ru.

Ранее индиец надул друга промышленным феном через задний проход , мужчина скончался на месте.

Больницы Москва
31 июля 2024, 13:25
Жильцы одного из домов в центре Москвы боялись выйти в подъезд из-за летучей мыши
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Пресненском муниципальном округе в центре Москвы поймали летучую мышь. Она через квартиру влетела в подъезд и напугала жильцов, сообщил источник 360.ru.

Около полудня в экстренные службы позвонила женщина. Она заявила, что в ее квартиру в доме по Мукомольному проезду, 2 попала летучая мышь. Потом, по ее словам, животное вылетело в подъезд. Из-за него соседи не решались выйти на лестничную площадку.

В итоге помощь спасателей не потребовалась. Москвичка своими силами поймала мышь и вызвала специальную службу. Вечером животное заберут, добавил источник 360.ru.

Накануне стало известно, как жительница Новой Москвы случайно принесла домой самку ядовитого паука. Черная вдова спряталась во фруктах, которые продавали на рынке, а попав в квартиру, отложила яйца. Женщина посадила мать с паучатами в банку и предложила местному зоомагазину.

Животные Москва
31 июля 2024, 13:09
«Машина уплыла, все унесло». Житель поселка в Карелии рассказал о потопе после ЧП с Дамбой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Утром 29 июля в Сегежском округе Карелии размыло временную перемычку между 10-м и 11-м шлюзами Беломорканала. Местный житель Валерий П. рассказал 360.ru о том, как все произошло.

По словам Валерия, он должен был заступить в ночную смену, ночевал в одном доме, а жена с дочерью и двумя внуками находились в другом. Вода пришла, когда они спали.

Проснувшись и осознав, что происходит, он выбрался через окно и попытался добраться до близких, но еще с середины пути увидел, что они в порядке.

«Смотрю, они все живы, рукой мне махнули: „Не лезь!“» - рассказал собеседник 360.ru.

Близким мужчины помогли выбраться соседи. Затем за дочерью приехал зять. По словам Валерия, у него подмыло крыльцо дома, а баня и гараж просто ушли под воду.

«У меня машина уплыла, документы, дом, <…> лодка, гаражи - все унесло», - посетовал Валерий.

Он рассказал, что знает пострадавших. В частности, по его словам, пропала без вести жена коллеги, которого он и должен был сменить на работе.

Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков объявил об окончании поисково-спасательных работ и обнаружении тела последней пропавшей без вести.

Наводнения Республика Карелия

Новости по теме