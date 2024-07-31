В Приморье завели дело из-за незаконного детского лагеря на острове Аскольд

Ранее в СМИ появилась информация, что еды в столовой этого лагеря хватало не всем, в корпусах не было горячей воды, а детям приходилось мыть комнаты после предыдущей смены.

В прокуратуре заявили, что лагерь работает незаконно. Учредителями заведения являются сотрудники межрегионального фонда поддержки молодежных инициатив «Татьянин день», которым уже запрещали вести такую деятельность.

«Прокуратура по ЗАТО Фокино признала возбуждение уголовного дела по статье „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“ по факту размещения организованной группы несовершеннолетних на острове Аскольд под видом детского лагеря», - заявили в пресс-службе.

Ранее работавший с нарушениями детский лагерь закрыли в Кировской области.