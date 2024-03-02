В поврежденные дроном дома вернули свет, газ и воду в Петербурге
В Санкт-Петербурге в поврежденные беспилотником жилые дома на Пискаревском проспекте практически во все квартиры вернули электричество, газ и воду. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, обеспечивая безопасность региона. Продолжает работать оперативный штаб», - сообщил Беглов.
Вечером в субботу, 2 марта, силы ПВО сбили над Финским заливом неопознанный объект , предположительно беспилотник. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Пострадавших и разрушений не было.
Также вечером 2 марта в аэропорту Пулково объявили план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников.
Утром в субботу взрыв раздался на Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга. В жилой многоквартирный дом врезался беспилотник. В результате ЧП никто не пострадал.
«Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) осуществляется в соответствии с графиком», - уточнило ведомство.
Движение поездов прервалось на участке салатовой ветки метро от «Печатников» до «Чкаловской», в обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами.
О состоянии человека, упавшего на пути, не сообщили. Информация продолжает уточняться.
Ранее прокуратура завела уголовное дело после сообщения о смерти рабочего в метро Казани. Бетонщик четвертого разряда во время проведения строительных работ упал в металлическую емкость, находящуюся на дне котлована, он скончался на месте от полученных травм.
«Режим КТО введен в части города Карабулак в Республике Ингушетия. Контртеррористическая операция проводится в границах четырех улиц», - уточнили в публикации.
Решение о проведении КТО приняли вечером 2 марта. Операцию начали на Рабочей и Набережной улицах, а также на Осканова и Джабагиева.
По данным Telegram-канал «Розыск Ингушетия», силовики заблокировали участников международной террористической организации «Исламское государство»* в многоквартирном доме на улице Осканова. Члены группировки готовились к совершению резонансных террористических актов.
В ноябре прошлого года российские силовики уничтожили пособника членов бандитской группы в Ингушетии. При попытке ареста мужчина оказал вооруженное сопротивление. В результате перестрелки одного из силовиков ранили, а преступник погиб.
*ИГ, «Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.
«В Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО. Воздушные цели поразили над акваторией и побережьем Финского залива», - отметил он.
Губернатор опубликовал видео того, как системы ПВО ликвидировали неопознанный объект над Финским заливом. По словам Дрозденко, в результате пострадавших и разрушений нет.
Вечером 2 марта в аэропорту Пулково объявили план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников. Воздушная гавань временно перестала принимать и выпускать самолеты.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в связи с происшествием в акватории залива сообщил о связи с командованием Ленинградского военного округа. Он отметил, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, обеспечивая безопасность региона.