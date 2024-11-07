«В полной прострации». Убившего мать топором в Подмосковье школьника назвали спокойным

«Вы знаете, я вообще нахожусь в полной прострации. Не понимаю, как вообще такое могло произойти и что там случилось», - сказала она.

Женщина пока не знает подробностей убийства. Всю информацию она увидела в интернете. Однако отметила, что никаких ссор между убитой и ее ребенком не наблюдала.

«Никогда никаких ссор я не видела, не слышала, и абсолютно нормальный спокойный ребенок был. Это совершеннейшая неожиданность, и даже вообще просто не укладывается в голове», - добавила она.

В Сергиевом Посаде утром 6 ноября школьник, предварительно, после ссоры с матерью убил ее топором. Он сам сознался в преступлении. Источник 360.ru сообщил, что ребенок не состоял на учете. В школе о подростке отзывались хорошо, при этом вероятной причиной убийства могла стать ссора из-за неуспеваемости.