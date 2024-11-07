07 ноября 2024, 12:06

«В полной прострации». Убившего мать топором в Подмосковье школьника назвали спокойным

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Школьник, который зарубил свою мать топором в Подмосковье, был нормальным и спокойным ребенком. Об этом 360.ru рассказала знакомая жертвы.

«Вы знаете, я вообще нахожусь в полной прострации. Не понимаю, как вообще такое могло произойти и что там случилось», - сказала она.

Женщина пока не знает подробностей убийства. Всю информацию она увидела в интернете. Однако отметила, что никаких ссор между убитой и ее ребенком не наблюдала.

«Никогда никаких ссор я не видела, не слышала, и абсолютно нормальный спокойный ребенок был. Это совершеннейшая неожиданность, и даже вообще просто не укладывается в голове», - добавила она.

В Сергиевом Посаде утром 6 ноября школьник, предварительно, после ссоры с матерью убил ее топором. Он сам сознался в преступлении. Источник 360.ru сообщил, что ребенок не состоял на учете. В школе о подростке отзывались хорошо, при этом вероятной причиной убийства могла стать ссора из-за неуспеваемости.

Убийства Дети Преступления Школьники
07 ноября 2024, 10:15
Автобус с рабочими перевернулся под Красноярском. Пострадали девять человек
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В Красноярском крае перевернулся автобус с рабочими, в результате аварии пострадали девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

ЧП произошло на 75-м километре автомобильной дороги Красноярск - Енисейск в районе села Бартат Большемуртинского района.

Перевозящий рабочих водитель автобуса Higer двигался со стороны Красноярска. По непонятной пока причине он потерял управление, в итоге транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

Всего в автобусе находились 36 пассажиров. Девяти из них потребовалась помощь врачей.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, все обстоятельства случившегося выясняются.

Утром 7 октября легковушка влетела в стену Гагаринского тоннеля в Москве. Авария собрала пробку на четыре километра, водителя заблокировало в салоне.

МВД РФ ДТП Автобусы
07 ноября 2024, 09:21
Водитель Cherry умер за рулем и влетел в стену Гагаринского тоннеля в Москве
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Водитель, который протаранил утром 7 ноября стену в Гагаринском тоннеле, умер за рулем еще до того, как произошло ДТП. Подробности аварии сообщили в столичной Госавтоинспекции.

ДТП на внешней стороне ТТК в Гагаринском тоннеле произошло сегодня около 06:20.

По предварительным данным мужчине, 1981 года рождения, стало плохо за рулем и он скончался до столкновения, уточнили в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. В дептрансе ранее предупредили, что в районе ДТП скопилась пробка на четыре километра.

МВД РФ ДТП Автобусы
07 ноября 2024, 08:45
ФСИН опровергла сообщения о побеге осужденных из ИК в Амурской области
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Данные о двух сбежавших из ИК в Амурской области осужденных не соответствуют действительности. Публикации об этом уже опровергли во ФСИН, сообщил РБК.

В ведомстве уточнили, что двое осужденных не явились в исправительный центр, они задержаны.

Ранее о побеге осужденных сообщил Shot. По информации источника Telegram-канала, беглецы были осуждены на принудительные работы. Они сбежали из УФИЦ ФКУ ИК-2 в Бурейском районе.

Одному из них 25 лет. Второму 21 год, уточнил собеседник Shot.

Тюрьмы
07 ноября 2024, 08:33
Водитель влетел в стену Гагаринского тоннеля в Москве. ДТП собрало пробку на 4 км
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В Таганском районе Москвы машина врезалась в стену тоннеля. Об аварии сообщили в столичном дептрансе.

Авария произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе Гагаринского тоннеля. По данным источника 360.ru, водителя автомобиля заблокировало в салоне.

Из-за случившегося в районе ДТП образовалась пробка длиной четыре километра.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», - уточнили в дептрансе.

Москвичей и гостей столицы попросили продумывать пути объезда.

ДТП Дептранс Москвы Москва

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