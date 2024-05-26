В полиции сообщили подробности ДТП с загоревшимися автомобилями в Подмосковье

В Ростове-на-Дону 26 мая сухогруз врезался в несудоходный пролет моста. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Сухогруз врезался в опору моста и оказался на мелководье. Никто не пострадал, мост не поврежден, устанавливаются повреждения на судне», - заявили в пресс-службе, добавив, что ЧП произошло в акватории реки Дон.

В следственном управлении добавили, что началась доследственная проверка.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС Ростовской области уточнил, что столкновение произошло в результате потери управления.

«Поступила информация, что сухогруз прошел в несудоходный пролет Ростовского подвижного моста в результате отказа рулевого управления. Пострадавших нет, сухогруз в настоящее время отбуксировали к причалу», - добавили в ведомстве.

В Telegram-канале РЖД уточнили, что проходящий по мосту фрагмент железной дороги Ростов-на-Дону - Батайск повреждений не получил, переправа работает в обычном режиме. Задержки движения поездов нет.

Ранее 26 мая в Санкт-Петербурге столкнулись два туристических судна.