В Полиции опровергли слухи о драке скинхедов в Ногинске

Компании молодых людей в центре города заметили местные жители. В социальных сетях распространилась информация, согласно которой мужчины якобы передвигались по улицам с палками и цепями, некоторые из них носили маски.

Эти сообщения поступили в дежурную часть полиции «Ногинское». Прибывшие на место правоохранители опросили очевидцев. Те рассказали, что компания молодых людей просто пробежала по площади с криками и скрылась.

В полиции Ногинска добавили, что в медучреждения после происшествия никто не обращался. Однако правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.