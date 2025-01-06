В полиции не исключили, что пропавшего в Грузии россиянина могли убить

По данным канала, такую версию озвучила местная полиция. Перед похищением спутница пропавшего Алина успела снять видео.

«Я просила нас отпустить, не убивать. Когда они уехали, я смогла вытащить телефон и позвонила в экстренные службы, остановила две проезжающие машины», - рассказала девушка.

По ее словам, после этого прибыли правоохранители. Алина предоставила полиции всю информацию. Туристке посоветовали не покидать Грузию на время следствия.

Виктор отдыхал в республике последние пять лет, но раньше никаких конфликтов с местными у него не было.

Подруга Виктора Наталья рассказала, что к поискам мужчины подключили альпинистов , собак и дроны. МВД республики завело дело по факту случившегося, сообщил RT.

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