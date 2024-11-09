В Подольске 10-летняя мигрантка убила старшую сестру за требование помыть посуду

Девочки, указали в публикации, жили мирно. В какой-то момент, когда они остались дома одни, а родители были на работе, старшая начала дразнить младшую и заявила, что мыть посуду - это ее обязанность. Вспылившая школьница схватилась за нож и несколько раз ударила сестру.

Поняв, что натворила, девочка сама вызвала скорую помощь, но спасти раненую уже не смогли.

В октябре в Тольятти на балконе одной из квартир нашли тела двух зарезанных девочек. Позже в их убийстве призналась старшая сестра , которая, по версии следствия, тяжело переносила ссоры матери с отчимом и тяготилась необходимостью приглядывать за младшими.