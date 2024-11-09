09 ноября 2024, 16:46

В Подольске 10-летняя мигрантка убила старшую сестру за требование помыть посуду

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В Подольске 10-летняя девочка-мигрантка зарезала старшую сестру, требовавшую вымыть посуду. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Девочки, указали в публикации, жили мирно. В какой-то момент, когда они остались дома одни, а родители были на работе, старшая начала дразнить младшую и заявила, что мыть посуду - это ее обязанность. Вспылившая школьница схватилась за нож и несколько раз ударила сестру.

Поняв, что натворила, девочка сама вызвала скорую помощь, но спасти раненую уже не смогли.

В октябре в Тольятти на балконе одной из квартир нашли тела двух зарезанных девочек. Позже в их убийстве призналась старшая сестра , которая, по версии следствия, тяжело переносила ссоры матери с отчимом и тяготилась необходимостью приглядывать за младшими.

Подольск Убийства Дети
09 ноября 2024, 14:50
Режим ЧС ввели в Пятигорске после взрыва в жилом доме
Пресс-служба МЧС
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Режим ЧС муниципального уровня ввели в Пятигорске после взрыва газа и пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов в Telegram-канале.

Глава города провел оперативное совещание. Жильцов пострадавшего дома пустили в квартиры за документами и вещами под присмотром сотрудников МЧС.

«Ввели чрезвычайную ситуацию муниципального уровня», - написал Ворошилов.

Он подтвердил, что в результате взрыва и пожара погибла одна из жительниц дома.

«Одна пострадавшая находится в реанимации городской больницы с ожогами, еще двум оказали амбулаторную медицинскую помощь», - подчеркнул Булгаков.

Мэр Пятигорска добавил, что в результате взрыва повреждения получили 22 квартиры, семь нежилых помещений и девять автомобилей.

Специальная лаборатория оценит степень повреждений. Организовали пункты временного размещения. Из Ставрополя для пострадавших направили опытного ожогового хирурга.

Взрыв в доме Пятигорска прогремел утром в субботу, 9 ноября. Волна от детонации выбила часть стен в квартирах двух подъездов и повредила окна. Начавшийся после взрыва газа пожар распространился на площади в 50 квадратных метров. Пламя потушили прибывшие на место спасатели.

МЧС РФ Взрывы Пятигорск
09 ноября 2024, 14:35
Жертвой отравления многодетной семьи в Вышнем Волочке стала двухлетняя девочка
РИА «Новости»
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В Вышнем Волочке семья отравилась неизвестным веществом, двухлетняя девочка умерла в больнице. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Членов семьи доставили в больницу в ночь на 9 ноября со рвотой и высокой температурой. В отделение поступили мама с папой, четырехлетняя девочка, восьмилетний брат и их двухлетняя сестра.

Врачи не смогли спасти самую младшую девочку. Мальчик и женщина сейчас находятся в реанимации. Дома у пострадавшей семьи сейчас работают следователи, причина отравления устанавливается.

Несколько дней назад семья из трех человек отравилась неизвестным веществом в Московском районе Рязани. Скорая помощь увезла ребенка в областную детскую клиническую больницу, а женщину и мужчину - в областную клиническую больницу.

По предварительным данным, в квартире сломалась вытяжка, а причиной случившегося стало отравление бытовым газом.

Дети Больницы Врачи
09 ноября 2024, 13:37
Стала известна предварительная причина жесткой посадки вертолета в Казахстане
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Предварительной причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 в Казахстане стала техническая неисправность. Об этом сообщили в Минобороны республики.

По данным ведомства, ЧП произошло в ходе учебно-тренировочного полета неподалеку от государственной границы с Россией.

В Минобороны отметили, что вертолет находился в ведомстве Военного института Сил воздушной обороны страны. В результате происшествия один человек погиб и еще двое попали в больницу.

В пресс-службе выразили соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего. Семьям пострадавших пообещали оказать необходимую помощь. На месте крушения работает межведомственная служба, причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее МЧС Казахстана опубликовало кадры тушения вертолета Ми-8 после жесткой посадки. На них можно увидеть, что огонь охватил винтокрылую машину полностью.

Вертолеты Казахстан
09 ноября 2024, 12:45
Младенец в Москве умер после кормления смесью
РИА «Новости»
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Двухмесячный младенец в Москве скончался спустя 10 минут после кормления детской смесью. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В Дмитровском районе столицы в минувший четверг, 7 ноября, жительница дома на Карельском бульваре покормила грудничка из бутылки и уложила спать.

Спустя 10 минут она обнаружила, что дочка перестала дышать. Женщина вызвала скорую помощь, прибывшие на место медики констатировали смерть девочки.

Правоохранители по факту ЧП начали проверку. Известно, что семья на учете в полиции не состояла, родители погибшего ребенка ранее не были судимы.

Ранее в российской столице умерла годовалая девочка , которую мать на кухне угостила кусочком сыра во время обеда. Ребенок подавился и начал задыхаться. Самостоятельно извлечь пищу из дыхательных путей женщина не сумела, ее дочь погибла до прибытия медиков.

Дети Скорая помощь

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