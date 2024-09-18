В подмосковном санатории загорелся спортзал

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Родственники обгоревшего в пожаре в Клинцах мужчины не обращались в департамент здравоохранения Брянской области с жалобой на врачей клинцовской центральной больницы. Об этом 360.ru сообщил заместитель директора ведомства Коба Кавтеладзе.

«В адрес департамента здравоохранения Брянской области обращений от родственников пациента, в том числе из иных инстанций, не поступало», - отметил он.

По его словам, комментарии по вопросу оказания медицинской помощи жителю Клинцов ведомство может дать только после проведения проверки.

Ранее в клинцовской больнице умер местный житель, которого после пожара госпитализировали с ожогами. Падчерица погибшего Татьяна и его племянница Елена обвинили в его смерти врачей.

По мнению родственников, мужчине не оказали квалифицированную помощь. Падчерица покойного отметила, что врачи вместо лечения просто накрыли пациента простыней, поливали ожоги хлоргексидином и давали обезболивающее.