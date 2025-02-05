05 февраля 2025, 06:22

В Подмосковье задержали подозреваемых в похищении человека на Кастанаевской улице в столице

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В Подмосковье задержали подозреваемых в стрельбе и похищении человека на Кастанаевской улице на западе Москвы. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, вечером 4 февраля мужчина арендовал автомобиль, который он впоследствии припарковал на Кастанаевской улице из-за неисправности.

Позже к автомобилю приехали владельцы и стали требовать арендную плату. Арендатор платить отказался, из-за чего начался конфликт, в ходе которого один участников выстрелил из травматического оружия. Отказавшегося платить мужчину насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

В столичной прокуратуре возбудили уголовное дело о похищении человека.

Ранее полиция задержала компанию из пяти человек, которая избила пассажира электрички в Подмосковье. Один из задержанных рассказал, что конфликт начался после того, как его друг попросил у пострадавшего сигарету.

Уголовное дело Стрельба Мужчины Оружие Запад Полиция Москва
05 февраля 2025, 05:57
Пьяный мужчина отобрал у женщины младенца и с силой бросил на бетонный пол в Петербурге
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге пьяный мужчина схватил чужого семимесячного младенца и бросил его на бетонный пол. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, в подъезде одного из домов города злоумышленник, находясь в алкогольном опьянении, увидел женщину с ребенком, после чего напал и бросил мальчика о бетонный пол.

В результате ребенка госпитализировали с кататравмой, переломом теменной кости и черепно-мозговой травмой. Врачи прикладывают все усилия, чтобы спасти жизнь ребенка.

Правоохранители нашли преступника, которым, по предварительной информации, оказался ранее судимый сосед матери ребенка.

Ранее в Калининградской области мужчина, убивший своего семилетнего пасынка, дал признательные показания и рассказал, за что до смерти избил ребенка. Мать погибшего сообщила, что в тот день была на работе, и сразу поняла, что сына убил ее муж.

Санкт-Петербург Дети Врачи Женщины Работа Мужчины
05 февраля 2025, 05:18
В Приморье обрушился мост через реку Большая Уссурка
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Мост через реку Большая Уссурка в Красноармейском округе Приморья временно закрыли из-за обрушения одного пролета. Об этом в Telegram-канале сообщила администрация муниципалитета.

На фотографии видно, что на поврежденной части моста застрял большегруз, из которого на лед реки упали стройматериалы. ЧП произошло в ночь с 4 на 5 февраля.

«Произошло обрушение одного пролета муниципального моста в районе села Мельничное через реку Большая Уссурка. В связи с этим введен запрет на передвижение по мостовому переходу», - сообщила администрация.

В границах села Мельничное ввели режим повышенной готовности, на место происшествия выехали специалисты. По информации властей, пострадавших нет.

В конце января в Тимирязевском районе Москвы частично обрушилась эстакада. На Дмитровском шоссе упала бетонная плита.

Обрушения Приморье Реки
05 февраля 2025, 01:55
«Жестокое насилие». Шведские власти — о стрельбе в школе, где погибли 10 человек
Unsplash
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Глава правительства Швеции Ульф Кристенсен на пресс-конференции высказался о смертельной стрельбе у школы в Эребру. Трансляцию его речи CNN-News18 разместил на YouTube.

Премьер назвал происшествие в школе «самой страшной массовой стрельбой в истории Швеции».

«Мы стали свидетелями жестокого, смертельного насилия над совершенно невинными людьми», - добавил Ульф Кристенсен Стрельба в школе в городе Эребру произошла во вторник, 4 февраля. Несколько десятков учеников вместе с учителями смогли укрыться в соседнем ресторане. Очевидцы рассказали, что в школу вошел человек в маске.

Позднее шведская полиция объявила, что при стрельбе погибли не менее 10 человек. Среди них, предположительно и сам нападавший.

Министр юстиции Швеции Гуннар Строммер указал, что нападавший не был известен полиции. Власти королевства до сих пор не знают, почему он пошел на массовый расстрел.

Школы Швеция Полиция
04 февраля 2025, 23:51
«Спутал с ребенком». Мигрант напал на женщин в Петербурге и попал на видео
360.ru
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В Санкт-Петербурге мигрант напал на нескольких женщин. Одна из пострадавших рассказала 360.ru о подробностях происшествия — по ее словам, агрессор явно принял ее за ребенка.

Мужчина пытался утащить пострадавшую в сторону от оживленной улицы и совершить над ней насильственные действия. Он испугался ее крика и убежал.

«Я почти уверена, что он спутал меня с ребенком. Думал, что ему не составит труда меня куда-то утащить», - добавила женщина.

К настоящему моменту в полицию заявили уже о четырех таких происшествиях. В одном из случаев приезжий напал на девушку, которая гуляла с ребенком.

По словам собеседницы 360.ru, подозреваемый либо живет, либо работает на соседней стройке. Он отрицает все обвинения - хотя несколько раз мужчину успели снять на видео во время его противоправных действий.

При нападении на девушку мужчина пытался спрятать лицо. Он также отворачивался в сторону от подъезда, где установлены видеокамеры.

«Отчет он себе отдавал, что совершает преступление. Он был трезвым, понимал, что делает», - отметила пострадавшая.

Ранее насильник напал на женщину в подъезде дома во Владивостоке. Мужчину арестовали.

Санкт-Петербург Мигранты Женщины Мужчины

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