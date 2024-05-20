В Подмосковье вспыхнул пожар на швейной фабрике

По данным ведомства, в здании швейной фабрики загорелась кровля. Из него эвакуировали 20 человек. В ликвидации возгорания принимают участие 32 пожарных и восемь единиц техники.

Ранее сообщалось о пожаре в здании ресторана в московском районе Люблино. Огонь распространился на площади 350 квадратных метров. Внутри здания находились 12 человек - они самостоятельно вышли на улицу после начала пожара.

Вечером в воскресенье, 19 мая, пожар охватил здание управы в столичном районе Соколиная Гора. Огонь распространился на площади 1200 квадратных метров. При ликвидации возгорания пострадал один из пожарных. Потушить огонь удалось к утру понедельника.