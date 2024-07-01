В Подмосковье врачи достали из полового органа подростка около 50 магнитных шариков

Школьник обратился к врачам с жалобой, что не может справить нужду, и сразу признался, что поместил шарики в детородный орган. Из-за этого у него развилась острая задержка мочи, и урологам пришлось сразу катетеризировать его и затем подготовить к операции. После этого через небольшой разрез в мочевом пузыре шарики извлекли.

Сейчас подростка уже выписали и направили на амбулаторное лечение. Как и с какой целью юный исследователь поместил магниты в гениталии, в подмосковном Минздраве не уточнили.

Ранее в Королеве спасли двухлетнюю девочку , проглотившую цепочку из 13 магнитных шариков.