В Подмосковье «шутник» пригрозил взрывом в местном магазине

«Это вам подарочек на Новый год, это бомба», - заявил 53-летний мужчина.

«Шутник» принес 2 января баллон в магазин в поселке Строителей, спрятав лицо под балаклавой. Мужчина ударил по нему и пригрозил взрывом, после этого из магазина эвакуировали около 40 человек.

Полиция быстро установила личность «шутника», им оказался ранее судимый жилец дома, на первом этаже которого находился магазин. Во время задержания мужчина был пьян, правоохранители нашли в его квартире еще три газовых баллона.

В отношении дебошира возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Суд арестовал подозреваемого до 1 марта 2025 года, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

Житель Архангельска случайно бросил в печь дрова , среди которых было самодельное взрывное устройство. Пенсионер сам спрятал взрывчатку среди поленьев, опасаясь кражи.