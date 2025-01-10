10 января 2025, 04:49

В Подмосковье школьник остался без части пальцев из-за петарды

РИА «Новости»
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В Ногинске 8 января 11-летний школьник остался без нескольких фаланг пальцев левой руки после взрыва петарды. Об этом рассказало издание mk.ru.

Вместе со сверстниками мальчик возвращался домой после вечерней тренировки в школе олимпийского резерва. В какой-то момент ребята решили взорвать петарды, которые были у них с собой. Одна из этих петард взорвалась в руке пострадавшего сразу же после поджигания. Взрывом у ребенка оторвало две фаланги указательного пальца и одну на среднем. Приятели парня испугались и решили сбежать с места происшествия.

Приехавшие по вызову проходившей мимо женщины медики провели операцию, но пришить утраченные фаланги не удалось.

Ранее в Волоколамске из-за взрыва петарды подростку оторвало кисть. По факту оказания услуг, которые привели к травмированию несовершеннолетнего, возбудили уголовное дело.

Дети Школы Взрывы Школьники
10 января 2025, 03:34
Бывшая невеста убитого в Грузии россиянина рассказала о его пророческих словах
РИА «Новости»
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Российский бизнесмен Виктор Соловьев, которого убили в горах Грузии, перед смертью говорил так, будто предвидел свою судьбу. Об этом «Аргументам и фактам» рассказал бывшая невеста погибшего Анастасия.

Как рассказала девушка, слова, которые говорил перед смертью Соловьев, теперь ей кажутся пророческими.

«Он пел песню: „Еще чуть-чуть и прямо в рай“… И как-то иначе теперь смотришь на все это», - поделилась Анастасия.

По ее словам, когда речь заходила о детях, он говорил, что это «уже не надо, в этом уже нет смысла».

Кроме этого, девушка вспомнила, что во время их последнего разговора в декабре Виктор был мрачен, хотел продать бизнес и улететь на Бали. При этом, говоря о Грузии, девушка сказала, что мужчина очень любил эту страну и всегда туда стремился.

Также бывшая невеста Соловьева усомнилась в том, что он мог полезть на рожон в конфликтной ситуации. По ее словам, он бы «переводил в шутку всю агрессию».

Виктор вместе с подругой Алиной 2 января выехали в Грузию из Москвы. В ночь на 5 января на трассе их машину обогнал автомобиль с местными номерами и перегородил проезд. В результате нападения Виктора застрелили, а девушку бросили на трассе.

Грузия Убийства Песни Мужчины Бизнес Машины
10 января 2025, 00:48
Американский самолет-разведчик несколько часов летал у российской границе
РИА «Новости»
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Разведывательный самолет ВВС Соединенных Штатов произвел наблюдательный полет в воздушном пространстве Финляндии вдоль российской границы. Об этом сообщило финское телерадиовещание Yle.

«Самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint ВВС США с наступлением темноты пролетел в воздушном пространстве Финляндии. В течение нескольких часов самолет летал туда и обратно между Коуволой и Йоэнсуу», - сообщили в статье.

Эти города находятся недалеко от российской границы. По данным издания, самолет вылетел с авиабазы Уоддингтон в Великобритании, после чего пересек воздушное пространство Дании и Швеции к Финскому заливу, а затем зашел в пространство Финляндии.

Как сообщили в Yle, Boeing RC-135W Rivet Joint представляет собой разведывательный самолет, который может обнаруживать и отслеживать радиосистемы и анализировать радиолокационные сигналы и различные каналы связи. Обычно целью таких самолетов является сбор информации о деятельности вооруженных сил наблюдаемой страны.

«В последнее время самолеты радиоразведки США регулярно совершают полеты вдоль Балтийского моря, в том числе вдоль границы с Белоруссией. Также самолет регулярно совершает полеты над Черным морем», - написали авторы статьи.

Ранее разведывательный самолет США Boeing RC-135V пролетел в воздушном пространстве Польши вдоль границы с Калининградской областью.

США Дания Черное море Великобритания Финляндия Белоруссия Самолеты Boeing Балтийское море
10 января 2025, 00:28
Легенда ресторанного бизнеса. Умер ресторатор Кирилл Гусев
Unsplash
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Кирилл Гусев, один из самых известных рестораторов столицы, умер утром 9 января 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщила обозреватель Мария Лобанова.

Причиной смерти ресторатора, предположительно, стали проблемы с сердцем. Гусев умер в больнице. Обозреватель назвала эту потерю «ужасной» и добавила, что ресторатор игнорировал проблемы со здоровьем и не хотел ехать в госпиталь.

Источник «Известий» добавил, что скорую помощь еще утром вызвала жена Гусева. У мужчины начались нарушения речи. Его доставили в больницу и подключили к аппарату ИВЛ, однако врачи не смогли его спасти.

Кирилл Гусев был совладельцем холдинга «Ресторанный синдикат» и основателем таких известных московских заведений, как «Обломов», Bistrot, Fish, Nabi и «Zолотой». Его карьера началась в начале 2000-х, и в 2012 году он был признан ресторатором года по версии журнала GQ.

Гусев славился своим дружеским общением с известными личностями, включая Филиппа Киркорова, Ольгу Орлову и Инну Маликову, которые нередко становились посетителями его ресторанов.

Ранее стало известно, что в кому впал Тигран Кеосаян. Он пережил клиническую смерть.

Больницы Мужчины Бизнес Рестораны
09 января 2025, 22:08
На Дворцовой площади загорелась главная елка Санкт-Петербурга
РИА «Новости»
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В центре Санкт-Петербурга на Дворцовой площади загорелась главная городская новогодняя елка. Об этом сообщило издание Neva.Today.

По данным журналистов, возгорание началось на высоте семи метров из-за короткого замыкания в гирлянде.

Сотрудники МЧС после ликвидации возгорания демонтировали часть гирлянды длиной три метра.

Невольным свидетелем этого инцидента стала блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. В своем Telegram-канале она опубликовала видео с Дворцовой площади, где видно, как на елке работают спасатели. Ивлеева при этом отметила, что на улице замечательная погода и вокруг отличное настроение, и назвала это «рождественской сказкой».

Ранее в одном из уральских городов загорелась городская елка во время празднования Нового года. Причиной возгорания стал запущенный рядом фейерверк.

Спасатели Санкт-Петербург Погода Новый год Анастасия Ивлеева

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