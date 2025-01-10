В Подмосковье школьник остался без части пальцев из-за петарды

Российский бизнесмен Виктор Соловьев, которого убили в горах Грузии, перед смертью говорил так, будто предвидел свою судьбу. Об этом «Аргументам и фактам» рассказал бывшая невеста погибшего Анастасия.

Как рассказала девушка, слова, которые говорил перед смертью Соловьев, теперь ей кажутся пророческими.

«Он пел песню: „Еще чуть-чуть и прямо в рай“… И как-то иначе теперь смотришь на все это», - поделилась Анастасия.

По ее словам, когда речь заходила о детях, он говорил, что это «уже не надо, в этом уже нет смысла».

Кроме этого, девушка вспомнила, что во время их последнего разговора в декабре Виктор был мрачен, хотел продать бизнес и улететь на Бали. При этом, говоря о Грузии, девушка сказала, что мужчина очень любил эту страну и всегда туда стремился.

Также бывшая невеста Соловьева усомнилась в том, что он мог полезть на рожон в конфликтной ситуации. По ее словам, он бы «переводил в шутку всю агрессию».

Виктор вместе с подругой Алиной 2 января выехали в Грузию из Москвы. В ночь на 5 января на трассе их машину обогнал автомобиль с местными номерами и перегородил проезд. В результате нападения Виктора застрелили, а девушку бросили на трассе.